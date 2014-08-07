ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux
  • Un nouveau style... lumineux

Arrêté

ColorVisionLampe automobile, bleu

12342CVPBS2

4.3
| (4) Avis
Un nouveau style... lumineux
ColorVision ajoute une touche de couleur - bleu, vert, jaune ou violet - aux optiques de votre voiture. Ces lampes colorées et innovantes pour éclairage automobile sont certifiées légales pour un usage sur voie publique. Vous pouvez donc personnaliser votre automobile tout en bénéficiant d'un éclairage blanc parfaitement sûr.
Voir tous les avantages

Ajoutez une touche colorée

Un nouveau style... lumineux

  • Type de lampe : H4

  • Lot de : 2

  • 12 V, 60/55 W

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Disponible en H4 et H7, les principaux types de lampes automobiles

Pour savoir quelle lampe Philips ColorVision est adaptée à votre voiture, visitez www.philips.com/automotive

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Colorez vos feux en bleu, vert, jaune ou violet

Philips ColorVision vous permet d'ajouter une touche de couleur personnalisée aux optiques de votre voiture. Faites votre choix entre le bleu, le vert, le jaune ou le violet pour personnaliser votre automobile.

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Lampes automobiles colorées certifiées légales pour un usage sur voie publique

Les lampes ColorVision sont conformes à toutes les réglementations ECE et sont fournies avec une carte de certification confirmant qu'elles sont légales pour un usage sur voie publique. Conservez-la en permanence dans votre voiture.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

4

Avis

2
1

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

07/08/2014

Nederland

Nederland

Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.

De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

18/07/2014

Nederland

Nederland

Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal

Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Cet avis concerne le produit ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.