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Arrêté
12336WHVB1
Type de lampe : H3
Lot de 1
12 V, 55 W
Style
Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.
Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.
Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, HB3) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable de 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)
Notation globale
Par rapport aux lampes halogène standard
L'application varie selon le type de lampe