    Professional use
    Monitor

    Un excellent écran interactif avec SmoothTouch

    Moniteurs Philips

    Tactile

    Les moniteurs tactiles Philips offrent des solutions innovantes et intuitives pour de nombreux usages et environnements professionnels. Dotés de la technologie tactile capacitive projetée (P-Cap), ils prennent en charge jusqu’à 10 points de contact et bénéficient d’une protection IP65 avancée contre l’eau, la poussière et les contacts.

    Photo du produit standard Photo de produit alternative Photo de produit alternative

    SmoothTouch

    Écran SmoothTouch, pour une réaction fluide et naturelle aux commandes tactiles

    Grâce à sa technologie tactile capacitative projetée à 10 points, cet écran Philips réagit de manière fluide. Il vous permet d'exploiter pleinement les nouvelles possibilités offertes par les applications tactiles et de rendre plus vivantes vos anciennes applications. Tapez à 10 doigts sur un clavier virtuel ou jouez à d'amusants jeux interactifs avec vos amis. Il rend possible une collaboration interactive entre collègues ou camarades de classe, afin d'augmenter la productivité et l'efficacité.

    Écran Full HD 16/9

    Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

    La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

    SmartContrast

    SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

    SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

    Feature Image 2022_MNT_LowBlue Mode

    Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux

    Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

    Feature Image 2022_MNT_VA display_178

    L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

    Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

    Feature Image 2022_MNT_HDMI ready_B2B

    HDMI, pour une connectivité numérique universelle

    Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

    VESA Mount

    La fixation VESA apporte de la souplesse

    Point de vente (PDV)

    Point de vente (PDV)

    Les moniteurs Philips Touch sont le choix parfait pour tous les besoins de vos commerces et points de vente. Connectez-vous à votre système de terminaux de point de vente pour une gestion de stock simple, conseillez plus efficacement vos

    Points d'information (POI)

    Points d'information (POI)

    Les moniteurs tactiles Philips apportent dynamisme et praticité aux environnements de point d’information, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement aux informations dans les aéroports, centres commerciaux, gares, lieux de divertissement et bien plus encore.

    Étanchéité et résistance à la poussière

    Étanchéité et résistance à la poussière

    Les environnements difficiles exigent des moniteurs conçus pour résister aux éclaboussures d'eau et à la poussière quotidiennes. Les écrans Philips sont conformes à la norme IP internationale relative à l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Ils résisteront aux éclaboussures d'eau et à la poussière auxquelles ils seront confrontés au quotidien.

    * Temps de réponse égal à SmartResponse
    * Matériaux et épaisseur du gant : nitrile (0,15 mm), coton (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
    * Consultez la section « SmoothTouch » du manuel d'utilisation pour de plus amples détails sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le mode tactile.
    * La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
    * Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
    * Espace NTSC basé sur CIE 1931
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
