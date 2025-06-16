Termes recherchés

    Business Monitor

    Un flux de travail plus efficient

    Qu'est-ce que la certification TCO ?

    TCO est la principale certification mondiale en matière de durabilité pour les produits informatiques. Elle fixe des normes élevées de responsabilité environnementale et sociale sur tout le cycle de vie du produit. Plus qu’un label, c’est un engagement pour un avenir plus responsable et durable.

    Moniteurs Philips

    Qualité premium avec une garantie de 5 ans et une fiabilité certifiée TCO

    La certification TCO est la référence mondiale en matière de durabilité pour les produits informatiques. Elle impose des exigences strictes en matière de responsabilité environnementale, de conditions de travail équitables et de sécurité au travail. Axée sur la durabilité, la réparabilité et la vérification indépendante, elle favorise une économie plus verte et circulaire.

    Technologie IPS

    Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

    Des images impeccables

    Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels

    Ces écrans Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2560 x 1440 (2560 x 1080 pixels). Avec des sources à large bande passante, ces nouveaux écrans donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à haute densité de pixels. Que vos exigences professionnelles requièrent des informations extrêmement détaillées pour des solutions de CAO et FAO, que vous soyez spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les écrans Philips garantissent des images de qualité Crystalclear.

    Rafraîchissement rapide de 120 Hz

    Fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des images ultra-fluides

    Pour des performances gaming et vidéo d'exception, exigez une image ultra-fluide et sans latence. Ce moniteur Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 120 fois par seconde, ce qui le rend beaucoup plus rapide qu'un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran et deviennent ainsi des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 120 Hz, les images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de manière extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement.

    SoftBlue_Feature Image

    Technologie SoftBlue apportant un confort visuel

    La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.

    Feature Image 2022_MNT_Built-in stereo speakers for multimedia

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

    Feature Image 2022_MNT_Flicker-free technology

    Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

    En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.

    Feature Image EasyRead mode_non Pivot

    Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

    Feature image_Eyesafe_40

    Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe

    L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.

    Responsabilité environnementale

    Responsabilité environnementale

    Production respectueuse de l'environnement, réduction des matières dangereuses et conceptions écoénergétiques.

    Responsabilité sociale

    Responsabilité sociale

    Pratiques éthiques au sein de la chaîne d'approvisionnement, telles que des conditions de travail équitables et la sécurité sur le lieu de travail.

    Une solution pour tous

    Garantie de 5 ans

    Tous les moniteurs Philips certifiés TCO génération 10 bénéficient d’une garantie de 5 ans, gage de qualité et de fiabilité. Cette garantie encourage une approche durable grâce à des produits conçus pour durer et réduire les déchets. *Valable pour les produits TCO Certified gen 10, en Europe (hors Russie, Biélorussie et régions non commercialisées). Vérifiez la génération via le QR code.*

    Découvrez les modèles certifiés TCO de 10e génération

