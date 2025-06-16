Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Professional use
    12 évaluations

    Evnia 4K UHD gaming monitor

    L'innovation au service du gaming

    Prix de vente recommandé

    Ce produit a été arrêté
    Voir tous les modèles

    Présentation des moniteurs Philips Evnia OLED/QD OLED

    Les moniteurs QD OLED affichent des couleurs vives et réalistes, des noirs parfaits et des mouvements fluides grâce à un temps de réponse plus élevé. Alors que les écrans LCD offrent des performances fiables et abordables, les écrans QD OLED offrent une qualité visuelle et un réalisme inégalés. Adoptez la technologie QD OLED, la technologie d'affichage de l'avenir.

    Photo du produit standard Photo de produit alternative Photo de produit alternative

    Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz

    Fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz pour des jeux quasiment sans latence

    Lorsque vous jouez à des jeux intensément immersifs où l'action domine, la fréquence de rafraîchissement ultra-élevée de 240 Hz élimine la latence, pour une expérience de jeu d'une fluidité totale. Cet écran Philips rafraîchit l'image jusqu'à 240 fois par seconde, ce qui est plus rapide qu'un écran standard. Particulièrement adaptée aux jeux à rythme rapide comme les jeux de tir à la première personne (FPS) et les jeux de course automobile, la fréquence de 240 Hz permet des mouvements et des images d'une netteté exceptionnelle. Avec l'écran Philips 240 Hz, les séquences d'action du jeu sont fluides et sans images fantômes. L'immersion est plus profonde et vivante.

    Résolution UltraClear 4K UHD

    Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

    Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

    DisplayHDR™ True Black 400

    La technologie DisplayHDR™ True Black 400 affiche des détails d'une qualité incroyable dans les zones sombres

    Ce moniteur Philips est certifié VESA DisplayHDR™ True Black 400. Il affiche des détails incroyablement précis dans les zones sombres, avec des noirs plus profonds, pour une expérience visuelle remarquable par rapport aux moniteurs conventionnels avec la même luminance de crête. Ce moniteur Philips offre différents modes HDR, chacun optimisé pour vos scénarios d'usage : jeu HDR, film HDR, photo HDR et niveau certifié VESA DisplayHDR.

    Guide d'utilisation Fiche produit
    Feature Image Evnia_Ultra Wide-Color Technology_for Gaming

    Ultra Wide-Color offre une palette de couleurs plus large, pour une image éclatante

    La technologie Ultra Wide-Color produit une palette de couleurs plus large, pour une image plus éclatante. La « gamme de couleurs » plus étendue d'Ultra Wide-Color offre des verts plus naturels, des rouges éclatants et des bleus plus profonds. Grâce à Ultra Wide-Color, les divertissements multimédias, les images, et même les logiciels professionnels bénéficient de couleurs éclatantes et pleines de vie.

    Feature Image Evnia_True 10-bit color depth

    L'écran 10 bits véritables reproduit des dégradés plus réguliers

    Lorsque vous réalisez des tâches professionnelles pour lesquelles la couleur est primordiale, cet écran couleur 10 bits Philips affiche des couleurs d'une précision exceptionnelle, répondant aux normes professionnelles du secteur. Comparé à un écran couleur 8 bits classique, ce moniteur Philips produit une transition plus naturelle entre les teintes, pour des dégradés plus réguliers.

    Feature Image Evnia_QD OLED technology

    QD OLED, pour de magnifiques couleurs et des images éclatantes

    La solution QD OLED est une approche hybride alliant des dalles OLED à la technologie Quantum Dot. En réunissant le meilleur des deux, l'écran QD OLED offre un contraste élevé, des noirs profonds et des angles de vue illimités, avec une luminosité de crête plus élevée et des couleurs plus éclatantes.

    Cooling Shield_16-9_feature_image

    Protège et refroidit pour une clarté durable des couleurs

    Protégez les couleurs de votre écran QD-OLED de la décoloration au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie de votre écran, ce moniteur est doté d'une protection intégrée en graphène qui refroidit votre écran. Le graphène préserve l'intégrité de l'écran en dispersant uniformément la chaleur générée par la lumière bleue émise par votre écran et en refroidissant plus efficacement que le graphite. Pour les gamers, cela signifie que vous pouvez jouer en toute confiance, sachant que les couleurs de votre jeu resteront intactes, au pixel près.

    Feature image_Ambiglow_new

    Ambiglow optimisé par IA : pour des divertissements plus intenses

    Notre processeur optimisé par l'IA analyse le contenu de l'image entrante et adapte en permanence la couleur et la luminosité de la lumière émise pour correspondre à l'image. Cette fonction ajoute une nouvelle dimension à votre expérience visuelle. La fonction innovante Ambiglow utilise l'IA pour créer une expérience de jeu véritablement immersive et personnalisable. Que ce soit pour colorer votre espace de jeu ou vous plonger dans l'ambiance de la partie, Ambiglow vous offre une expérience de jeu optimale en combinant intelligence, couleur et lumière.

    Taux de contraste infini

    Taux de contraste infini

    Qu'il s'agisse d'explorer de sombres donjons ou d'incroyables paysages, les moniteurs QD OLED proposent des expériences de jeu visuellement époustouflantes en offrant un rapport de contraste élevé e des détails d'un noir incroyablement profond.

    HDR vs HDR TrueBlack 400

    HDR vs HDR TrueBlack 400

    Découvrez de plus vives couleurs et admirez de véritables noirs. Vos environnements de jeu deviennent plus réalistes avec une immersion plus profonde et une clarté visuelle améliorée.

    Profitez d'une fréquence élevée de rafraîchissement

    Profitez d'une fréquence élevée de rafraîchissement

    En éliminant les déchirures, les écrans saccadés et les retards d'affichage, la fréquence élevée de rafraîchissement des moniteurs Evnia QD OLED vous offrent une expérience de jeu fluide et sans latence et vous donne un avantage concurrentiel dans les jeux qui demandent vitesse et agilité.

    Comparer

    Comparer

    Notation globale

    Service clients et assistance

    Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

    CustomerSupport

    Page d'accueil de l'assistance

    Découvrez toutes les rubriques d'assistance et bien plus encore

    MagnifyingGlass

    Recherchez votre produit

    Effectuez une recherche par numéro de modèle et trouvez des informations spécifiques au produit

    Clippin

    Découvrez les pièces de rechange et accessoires

    Trouvez les pièces de rechange et accessoires pour votre produit

    Comparer

    Comparer
    4K UHD gaming monitor
    4K UHD gaming monitor
    * Pixels actifs : 3840 (H) x 2160 (V). Nombre total de pixels : 3856 (H) x 2176 (V) ; pixels supplémentaires de chaque côté, espace réservé à l'orbite de pixels.
    * Temps de réponse égal à SmartResponse. La mesure est réalisée sur la base d'une ligne horizontale.
    * Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
    * Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976, espace sRGB basé sur CIE 1931, espaces NTSC et Adobe RGB basés sur CIE 1976
    * Le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm doit être inférieur à 50 %.
    * Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : la base et le support de casque sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    * Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort
    * Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
    * Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.