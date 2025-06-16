QD OLED Care

* Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

* Pixels actifs : 5 120 (H) x 1 440 (V). Nombre total de pixels : 5 136 (H) x 1 456 (V) ; 8 pixels supplémentaires de chaque côté, espace réservé à l'orbite de pixels.

* Temps de réponse égal à SmartResponse. La mesure est réalisée sur la base d'une ligne horizontale.

* Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/

* Compatible G-Sync, prend uniquement en charge une fréquence de rafraîchissement variable (VRR) comprise entre 50 Hz et 240 Hz.

* Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort

* Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®

* Couverture DCI-P3 basée sur CIE 1976

* Espace NTSC basé sur CIE 1976

* Espace sRGB basé sur CIE 1931

* Espace Adobe RGB basé sur CIE 1976

* Le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm doit être inférieur à 50 %.

* Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

* Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.

* Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT

* L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.