Prenez le contrôle de votre moniteur Philips Evnia comme jamais auparavant grâce au logiciel Philips Evnia Precision Center : votre tableau de bord tout-en-un pour la personnalisation, le contrôle et l’optimisation des performances de votre moniteur. Ajustez facilement les paramètres, changez de mode et personnalisez votre moniteur.
Mode double
Mode double : la flexibilité adaptée à votre gameplay
Découvrez le meilleur des deux technologies avec le mode double. Basculez facilement entre l'affichage 3840 x 2160 à 160 Hz pour une clarté exceptionnelle et celui 1920 x 1080 à 320 Hz pour un gameplay ultra-fluide. Que vous recherchiez des images à couper le souffle ou de l'action rythmée, ce moniteur s'adapte instantanément à vos besoins.
Rafraîchissement rapide de 320 Hz
Fréquence de rafraîchissement de 320 Hz pour des images éclatantes et fluides
Avec le moniteur Philips Evnia, vous bénéficiez d'un avantage décisif dans les jeux intenses et compétitifs. Conçu pour le gaming exigeant des images ultra-fluides et sans latence, ce moniteur offre une fréquence de rafraîchissement de 320 Hz, nettement plus rapide que les écrans standard. Dites adieu aux saccades d'images frustrantes qui font soudainement apparaître les ennemis à l'écran. Grâce à cet écran hautes performances, vous verrez chaque mouvement décisif de manière ultra-fluide. Résultat : une précision et une clarté optimales pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et jouer en toute confiance.
Réponse rapide Smart MBR de 0,5 ms.
Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide
L'écran Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.
Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C
Cet écran Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation flexible et intelligente, il vous permet de charger directement votre appareil compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre appareil compatible.
DisplayHDR 400 pour des images exceptionnelles, plus réalistes
La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages
L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
Accédez facilement aux différentes fonctions
Les moniteurs Philips s’adaptent à vos besoins grâce aux modes SmartImage pour la course, les RTS et les FPS. DisplayHDR™ TrueBlack 400 et sRGB garantissent des couleurs fidèles. Passez facilement de la 4K au Full HD et personnalisez votre espace avec Smart Desktop.
Créé pour tous les utilisateurs, prêt à relever chaque défi.
Que vous vous battiez en matchs classés, que vous fassiez du rendu cinématographique ou que vous gériez plusieurs flux de travail, le logiciel Philips Evnia Precision Center est conçu pour tout prendre en charge sans effort.
Pourquoi Philips Evnia Precision Center ?
Parce qu’un écran doit être bien plus qu’un simple affichage — il doit s’adapter à vous. Philips Evnia Precision Center vous permet de personnaliser l’image et les performances, de naviguer facilement dans les réglages, de synchroniser vos moniteurs Evnia et d’améliorer la réactivité pour une expérience de jeu unifiée et optimisée.
