    Moniteurs portables Philips

    Performances, adaptabilité, travail nomade

    Légers mais puissants, les moniteurs portables Philips constituent un partenaire idéal pour les utilisateurs qui évoluent dans un monde au rythme intense, qui exige davantage de flexibilité. Grâce à ses options de connectivité polyvalentes et à son socle inclinable multi-angle, le moniteur est facile à utiliser et s'adapte à de nombreux contextes.

    Double USB-C

    Double USB-C : une connectivité exceptionnelle

    Cette solution est idéale pour qui recherche un produit facilitant la productivité. Le moniteur est équipé de deux ports sur le côté permettant la connexion de câbles USB-C et leur utilisation simultanée dans différents buts : charge, présentation et intégration à une installation à deux écrans, par exemple.

    Socle à inclinaison continue pour répondre à vos besoins d'affichage

    Notre socle à inclinaison continue de 0 à 90 degrés vous offre la flexibilité nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions de confort, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

    Design léger et pliable facilement transportable

    Une station de travail à deux écrans simple et portable. Le câble USB-C souple et pliable est conçu pour être facile à transporter et pour tenir dans n'importe quel sac.

    Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

    SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

    Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux

    Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.

    Mode EasyRead pour une lecture comme sur papier

    Connectivité polyvalente

    Compatibles avec ordinateurs portables et smartphones, les moniteurs portables Philips offrent une connectivité plug-and-play simple et polyvalente. Un seul câble USB avec DisplayLink suffit pour travailler, présenter ou profiter d’un double écran, même en déplacement.

    Productivité sur deux écrans

    Plus d'espace à l'écran offre plus de possibilités d'utilisation multitâche. Les moniteurs portables Philips permettent aux utilisateurs de travailler facilement sur plusieurs fenêtres sans passer de l'une à l'autre, ce qui leur permet de doubler leur productivité et d'élargir leur vue d'ensemble.

    Socle multi-angle

    Le socle inclinable de 0 à 90 degrés vous offre la flexibilité nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions de confort, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

