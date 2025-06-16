Les moniteurs Philips intègrent des technologies innovantes et écologiques pour un avenir plus vert. Efficacité énergétique, emballage entièrement recyclable, conformité aux normes environnementales internationales strictes et absence de substances nocives telles que le mercure et le PVC/BFR sont quelques-unes des caractéristiques qui contribuent à un meilleur avenir pour tous.
Station d'accueil USB-C intégrée
Ce moniteur Philips est doté d'une station d'accueil USB de type C intégrée avec fonction d'alimentation. Son connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un unique câble. Simplifiez-vous la vie en connectant tous vos périphériques (clavier, souris et câble Ethernet RJ-45, par exemple) à la station d'accueil du moniteur. Connectez en toute simplicité votre ordinateur portable à ce moniteur au moyen d'un unique câble USB-C pour regarder des vidéos haute résolution et effectuer des transferts de données ultra-rapides, tout en rechargeant votre ordinateur portable.
Emballage éco-responsable
Matériaux 100 % recyclables et emballages certifiés FSC
L'emballage de ce moniteur est constitué à 100 % de matériaux recyclables et est certifié FSC. Cette certification garantit que l'emballage est conçu dans le respect de l'environnement.
Matériaux EcoSmart
Fabriqué avec 85 % de plastique recyclé post-consommation et 5 % de plastique récupéré dans l'océan
Respecter l'environnement, c'est aussi réutiliser les matériaux. C'est pourquoi ce moniteur Philips est composé à 85 % de plastique recyclé post-consommation et à 5 % de plastique récupéré dans l'océan, ce qui permet de réduire les déchets de manière globale.
Pensé pour allier durabilité et design, ce choix éco-conscient offre une base élégante et robuste à votre espace de travail, tout en réduisant son empreinte environnementale.
Sac en fibre de kapok : doux, compostable et protecteur
Notre sac en fibre de kapok est doux, léger et fabriqué à partir de fibres végétales naturelles. Il protège votre écran des rayures et des chocs dus au transport. Agréable au toucher, sûr à manipuler et entièrement compostable, il retourne à la terre une fois sa mission accomplie. Ce sac offre une protection pour le transport et la livraison, tout en étant pratique et respectueux de l'environnement.
Philips s’engage pour des moniteurs durables et écoresponsables.
Nous utilisons des matériaux d'emballage 100 % recyclés. Sur certains modèles, nous utilisons jusqu'à 85 % de plastiques recyclés après consommation.
Limitation des substances dangereuses
Conception sans halogène pour réduire l'impact sur l'environnement
Technologie d'économie d'énergie
Grâce à l’interrupteur physique 0 watt, la consommation d’énergie peut être totalement réduite à zéro, diminuant encore davantage votre empreinte carbone. Le moniteur détecte la lumière ambiante pour ajuster la luminosité, optimise la consommation tout en maintenant la clarté de l’image et réduit automatiquement l’énergie lorsqu’aucune présence n’est détectée.
*La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
*La résolution maximale est possible avec l'entrée HDMI ou l'entrée DP.
*Temps de réponse égal à SmartResponse
*Espace sRGB basé sur CIE 1931, espace NTSC basé sur CIE1 976.
*Veuillez noter que le PowerSensor 2 ne fonctionne qu'avec Windows 11 installé. Lorsque PowerSensor 2 est activé, WAL signifie Walk Away Lock et WOA signifie Wake On.
*La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
*Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
*La garantie de 5 ans est une garantie volontairement limitée par le fabricant. Elle s'applique uniquement aux pays répertoriés sur cette page https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Les consommateurs peuvent en bénéficier en plus de leurs droits légaux en vertu des lois nationales en vigueur, sans les affecter. Pour les utilisateurs finaux non-consommateurs (entreprises/professionnels), seules les conditions de la garantie limitée du fabricant s'appliquent.
*L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
*Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.