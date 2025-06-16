* La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

* Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.

* Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.

* Temps de réponse égal à SmartResponse

* Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.

* Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.

* Veuillez noter que la fonction de faible latence est activée en permanence et ne peut être désactivée.

* Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds et le support pour casque sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.

* Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort.

* Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/

* Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®.

* Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.