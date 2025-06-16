Termes recherchés
Découvrez le meilleur des deux technologies avec le mode double. Basculez facilement entre l'affichage 3840 x 2160 à 160 Hz pour une clarté exceptionnelle et celui 1920 x 1080 à 320 Hz pour un gameplay ultra-fluide. Que vous recherchiez des images à couper le souffle ou de l'action rythmée, ce moniteur s'adapte instantanément à vos besoins.
Avec le moniteur Philips Evnia, vous bénéficiez d'un avantage décisif dans les jeux intenses et compétitifs. Conçu pour le gaming exigeant des images ultra-fluides et sans latence, ce moniteur offre une fréquence de rafraîchissement de 320 Hz, nettement plus rapide que les écrans standard. Dites adieu aux saccades d'images frustrantes qui font soudainement apparaître les ennemis à l'écran. Grâce à cet écran hautes performances, vous verrez chaque mouvement décisif de manière ultra-fluide. Résultat : une précision et une clarté optimales pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et jouer en toute confiance.
L'écran Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.
Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.
L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
Le nouvel écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes options adaptées. Le mode « FPS » (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode « Racing » (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode « RTS » (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les options Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales.
