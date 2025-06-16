Termes recherchés

    Le moniteur Philips Evnia vous offre une flexibilité exceptionnelle dans le jeu : passer de la 4K UHD à 160 Hz pour des détails immersifs et d'une netteté cristalline à la FHD à 320 Hz pour une réactivité digne de l'eSport. Fast IPS, HDR et le faible retard à l'affichage permettent d'afficher chaque image avec précision.

    Photo du produit standard Photo de produit alternative Photo de produit alternative

    Mode double

    Mode double : la flexibilité adaptée à votre gameplay

    Découvrez le meilleur des deux technologies avec le mode double. Basculez facilement entre l'affichage 3840 x 2160 à 160 Hz pour une clarté exceptionnelle et celui 1920 x 1080 à 320 Hz pour un gameplay ultra-fluide. Que vous recherchiez des images à couper le souffle ou de l'action rythmée, ce moniteur s'adapte instantanément à vos besoins.

    Rafraîchissement rapide de 320 Hz

    Fréquence de rafraîchissement de 320 Hz pour des images éclatantes et fluides

    Avec le moniteur Philips Evnia, vous bénéficiez d'un avantage décisif dans les jeux intenses et compétitifs. Conçu pour le gaming exigeant des images ultra-fluides et sans latence, ce moniteur offre une fréquence de rafraîchissement de 320 Hz, nettement plus rapide que les écrans standard. Dites adieu aux saccades d'images frustrantes qui font soudainement apparaître les ennemis à l'écran. Grâce à cet écran hautes performances, vous verrez chaque mouvement décisif de manière ultra-fluide. Résultat : une précision et une clarté optimales pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et jouer en toute confiance.

    Réponse rapide Smart MBR de 0,5 ms.

    Réponse ultra-rapide de 0,5 ms pour une image nette et un gameplay fluide

    L'écran Philips Evnia avec Smart MBR de 0,5 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.

    Guide d'utilisation Fiche produit
    Feature Image Evnia_UltraClear 4K UHD (3840x2160) resolution

    Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

    Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

    Feature Image Evnia_HDR_400_gaming

    DisplayHDR 400 pour des images exceptionnelles, plus réalistes

    La norme DisplayHDR 400 certifiée par VESA offre une expérience d'un tout autre niveau qu'avec un moniteur SDR classique. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 400 produit des niveaux de luminosité, de couleurs et de contraste exceptionnels. Grâce à la gradation globale et à une luminosité minimale de 400 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails lumineux et des noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.

    Feature Image Evnia_LowBlue mode & Flicker-free

    Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux

    Notre mode LowBlue et notre technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.

    Logo

    L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages

    L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.

    Feature Image SmartImage Game

    Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs

    Le nouvel écran spécial jeu de Philips offre un menu pensé pour les joueurs proposant différentes options adaptées. Le mode « FPS » (Jeu de tir à la première personne) améliore les thèmes sombres dans les jeux, ce qui vous permet de mieux voir les objets cachés dans les zones sombres. Le mode « Racing » (Course) améliore le temps de réponse, intensifie les couleurs et adapte l'image. Le mode « RTS » (Stratégie en temps réel) bénéficie d'un mode SmartFrame spécial qui permet de mettre en valeur certaines zones et d'ajuster la taille et l'image. Les options Gamer 1 et 2 (joueur 1 et 2) vous permettent de sauvegarder des réglages personnalisés selon les jeux, pour des performances optimales.

    Changez de vitesse, pas d'écran.

    Changez de vitesse, pas d'écran.

    Dominez la vitesse avec un taux de rafraîchissement de 320 Hz ou laissez-vous impressionner par la 4K à 160 Hz — selon vos envies, ce moniteur s’adapte à votre style. Conçu pour les gamers qui veulent tout, sans compromis.

    Fonctions à portée de main

    Fonctions à portée de main

    Passez facilement de la 4K UHD à 160 Hz au Full HD à 320 Hz grâce à la technologie Philips Fast IPS. UltraClear 4K et VESA DisplayHDR™ offrent des images nettes et éclatantes, tandis que le Smart MBR 0,5 ms garantit un jeu rapide et sans flou.

    Pour tous les types de joueurs

    Pour tous les types de joueurs

    Créez et éditez avec une clarté 4K et un taux de rafraîchissement de 160 Hz pour des flux de travail professionnels. Profitez du HDR, d’une faible latence et d’un gameplay fluide pour les consoles nouvelle génération. Philips offre des performances optimales pour le gaming, le streaming et le multitâche — votre installation, votre scène.

    Fast IPS Gaming monitor
    Fast IPS Gaming monitor
    * La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
    * Couverture Adobe RGB et DCI-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
    * Pour des performances optimales, assurez-vous que votre carte graphique prend en charge la résolution et la fréquence de rafraîchissement maximales de cet écran Philips.
    * Temps de réponse égal à SmartResponse
    * Le Smart MBR permet de régler la luminosité pour réduire le flou, de sorte que la luminosité ne puisse pas être ajustée lorsque l'outil Smart MBR est activé. Pour réduire le flou de mouvement, le rétroéclairage LED offre un stroboscope synchronisé avec le rafraîchissement de l'écran, ce qui peut provoquer un changement de luminosité notable.
    * Le Smart MBR est un mode optimisé pour les jeux. L'activation du Smart MBR peut provoquer un scintillement perceptible de l'écran. Il est recommandé de désactiver cette fonction lorsque vous n'utilisez pas la fonction de jeu.
    * Veuillez noter que la fonction de faible latence est activée en permanence et ne peut être désactivée.
    * Ce moniteur s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable : les pieds et le support pour casque sont fabriqués avec 35 % de plastique recyclé et le châssis du moniteur est composé à 85 % de plastique recyclé après consommation.
    * Interface de prise en charge NVIDIA® G-SYNC® : DisplayPort.
    * Veillez à mettre à jour le pilote NVIDIA® G-SYNC® vers la dernière version et consultez plus d'informations sur le site Web NVIDIA : https://www.nvidia.com/
    * Assurez-vous que votre carte graphique prend en charge NVIDIA® G-SYNC®.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
