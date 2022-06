La lumière pendant le jour et l'obscurité pendant la nuit sont indispensables pour bien dormir et être plein d'énergie pendant la journée. La plupart des gens se sentent beaucoup plus énergiques pendant une journée de grand soleil et dorment souvent mieux la nuit suivante. Les journées sombres et tristes, particulièrement en hiver, peuvent entraîner léthargie, déprime et somnolence.



On ne sait pas exactement pour quelle raison certaines personnes subissent de légères variations de l'énergie, du besoin de sommeil et de l'humeur pendant l'hiver, et d'autres non. Il n'est pas certain que le manque de lumière en soit la cause directe. En revanche, on sait que l'exposition à la lumière par les yeux, que ce soit la lumière du soleil ou celle d'une source artificielle, peut favoriser la sensation de bien-être.



Chez les personnes souffrant de troubles affectifs saisonniers, l'exposition à une lumière vive pendant les courtes journées d'hiver, notamment le matin, pourrait aider à combattre les baisses d'énergie et à améliorer l'humeur. La sensation subjective d'énergie augmente dès 30 minutes d'exposition à la lumière.



Si une personne reconnaît le schéma annuel d'un sentiment de fatigue, d'un besoin de sommeil accru et de troubles légers de l'humeur en hiver, il est préférable qu'elle commence à s'exposer à 20 à 30 minutes à une lumière vive le matin autour du petit-déjeuner, dès que les premiers signes de l'automne apparaissent.