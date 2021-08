Recettes faciles pour les enfants

Occupez-vous de hacher, cuire et blanchir les ingrédients. Votre enfant se charge quant à lui d'ajouter les ingrédients et de les mélanger. Profitez-en pour lui apprendre les couleurs. Cette salade peut être servie comme plat de résistance en y ajoutant des dés de saumon ou de jambon.



Pour 4 à 6 personnes



Temps de préparation : 25 minutes



330 g de pâtes fusilli ou autres

1 cuillère à soupe d'huile

170 g de légumes variés, par exemple : brocolis, céleri, carottes, courgettes, concombre, pois gourmands, poivrons rouges et verts, oignons nouveaux, haricots verts et tomates cerises.





Pour la sauce :





4 cuillères à soupe d'huile d'olive



Jus d'un citron (jaune ou vert)



1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique



1 cuillère à soupe de persil haché



1 cuillère à soupe de basilic haché



45 g de parmesan râpé



1 cuillère à soupe de moutarde douce

1 pincée de poivre noir





Adulte : faire bouillir de l'eau dans une grande casserole. Ajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et les pâtes. Réduire le feu, couvrir et laisser cuire à feu doux pendant 10 à 12 minutes jusqu'à ce que les pâtes soient tendres. Égoutter, passer sous l'eau chaude et laisser refroidir. Préparer les légumes : couper les carottes, le céleri, les courgettes et le concombre en julienne. Équeuter les pois gourmands.



Enfant : séparer les brocolis en petits bouquets.



Adulte : couper finement les poivrons rouges et verts, les oignons nouveaux et les haricots verts. Plonger tous les légumes, à l'exception du concombre et des tomates, dans une casserole d'eau bouillante et laisser cuire à feu doux environ 3 minutes pour les blanchir. Égoutter. Laisser refroidir.



Enfant : verser les pâtes dans le saladier, ajouter les légumes blanchis et mélanger. Ajouter le concombre et les tomates cerises et mélanger. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette, puis verser sur la salade. Mélanger la salade avec la vinaigrette.