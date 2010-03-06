QD OLED Care

Termes recherchés
Aide à prévenir la rémanence due aux logos, en particulier lorsqu'ils restent longtemps affichés en position fixe.
Reconnaissance simultanée de plusieurs logos.
Niveau 2 : réduction de 20 % de la luminosité Cela permet de minimiser l'impact sur l'expérience visuelle globale tout en protégeant les zones sensibles de l'écran.
Niveau 1 : réduction de 10 % de la luminosité
Cela permet de minimiser l'impact sur l'expérience visuelle globale tout en protégeant les zones sensibles de l'écran.
Réduit la luminosité des zones présentant une différence significative entre sections claires et sombres, comme les letterbox (barres noires supérieures et inférieures) ou pillarbox (barres latérales). Également utilisés pendant la lecture de films ou l'utilisation multifenêtres/multi-sources.
Détecte les barres de tâches statiques (par exemple, la windowbox) qui restent affichées pendant de longues périodes. Réduit la luminosité dans ces zones pour éviter la rémanence de l'image. Idéal pour les utilisateurs qui travaillent ou jouent avec des éléments statiques d'interface utilisateur fréquemment affichés.
Cette fonction équilibre performances et sécurité de l'écran sans intervention de l'utilisateur.
Gaming Monitor
Moniteur gaming QD OLED
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
Moniteur gaming QD OLED
34M2C6500/00
Gaming Monitor
Moniteur gaming QD OLED
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
Moniteur gaming QD OLED
34M2C8600/00
Gaming Monitor
Moniteur gaming QD OLED
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
Moniteur gaming QD OLED
32M2N8900/00
