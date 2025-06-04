Vitesse ou netteté ? Vous avez désormais le choix.
Le moniteur Philips Evnia vous offre une flexibilité exceptionnelle dans le jeu : passer de la 4K UHD à 160 Hz pour des détails immersifs et d'une netteté cristalline à la FHD à 320 Hz pour une réactivité digne de l'eSport. Fast IPS, HDR et le faible retard à l'affichage permettent d'afficher chaque image avec précision.
Changez de vitesse, pas d'écran.
Dominez à la vitesse de 320 Hz ou brillez en 4K à 160 Hz : ce moniteur s'adapte à vos besoins quel que soit votre jeu. Le Dual Mode vous donne le contrôle et vous permet de choisir l'équilibre parfait entre résolution et fréquence de rafraîchissement : passez en FHD à 320 Hz pour des jeux de tir ultra-rapides, ou passez en 4K UHD à 160 Hz pour des visuels riches et immersifs. Spécialement conçu pour les joueurs polyvalents !
