Inspirée des icônes du passé, la gamme rétro allie style à l'ancienne et modernité : batterie ultra-longue durée, Bluetooth® et microphones avec IA qui éliminent les bruits de vent. C'est totalement rétro. Et résolument contemporain.
Qu'est-ce que Century ?
Une collection en trois parties célébrant les 100 ans de son Philips, inaugurée cette année par une gamme rétro moderne.
100 ans d'innovation
Il y a 100 ans, en 1927, Philips faisait ses premiers pas dans l'univers de l'audio avec sa toute première radio. C'est un siècle entier d'innovation qui a suivi, avec la cassette, la boombox, le CD et cette année, Century.
La suite arrive
La gamme rétro de cette année est la première des trois sorties Century, chacune rendant hommage à une facette de notre héritage. Restez à l'écoute, la suite arrive bientôt.
Service clients et assistance
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.