Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
Le Philips Brilliance 27E3U7903 offre aux professionnels qui exigent plus que de simples pixels, une résolution 5K avec 218 PPI pour des détails ultra-fins, des couleurs fidèles et une compatibilité sans faille avec votre flux de travail.
Que vous montiez un long métrage, créiez des objets 3D ou conceviez des visuels haute fidélité, chaque nuance et chaque image sont rendues exactement comme vous l'imaginiez.
Que vous montiez un long métrage, créiez des objets 3D ou conceviez des visuels haute fidélité, chaque nuance et chaque image sont rendues exactement comme vous l'imaginiez.
Des coloristes aux animateurs, en passant par les producteurs de musique et les concepteurs de jeux, le moniteur Philips Brilliance s'adapte à tous les flux de travail avec style et précision. L'élégant écran antireflet garantit un visionnage confortable quelle que soit la luminosité. Et son design épuré et minimaliste s'intègre parfaitement dans votre environnement de création.
Cinéastes et monteurs vidéo
Graphistes
Animateurs et concepteurs
de jeux vidéo
Photographes et
coloristes
Cinéastes et monteurs vidéo
Graphistes
Animateurs et concepteurs
de jeux vidéo
Photographes et
coloristes
Un seul câble. Des possibilités infinies. Le moniteur Philips Brilliance est plus qu'un simple écran, c'est le centre névralgique de votre installation de création. Avec l'I/O Thunderbolt™ 4, la connexion en série et la fonction de station de connexion globale, votre studio devient plus propre, plus rapide et plus performant.
La webcam 5 MP à cadrage automatique vous maintient net et centré, quels que soient vos mouvements. Elle est parfaite pour les créateurs hybrides qui concilient collaboration et concentration intense.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.