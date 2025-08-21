Termes recherchés

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Pour en savoir plus

    Conçu pour les créateurs. Calibré pour la perfection.

     
    Découvrez la puissance de la résolution 5K : votre écran ultime avec une connectivité fluide Thunderbolt™ 4, la fonction Calman Ready pour des couleurs calibrées et une précision de qualité studio.

    La précision poussée à la perfection

    Le moteur visuel des studios de création modernes


    Le Philips Brilliance 27E3U7903 offre aux professionnels qui exigent plus que de simples pixels, une résolution 5K avec 218 PPI pour des détails ultra-fins, des couleurs fidèles et une compatibilité sans faille avec votre flux de travail.

    visualization for 4k vs 5k

    Que vous montiez un long métrage, créiez des objets 3D ou conceviez des visuels haute fidélité, chaque nuance et chaque image sont rendues exactement comme vous l'imaginiez.

     

    • Résolution 5K UHD 5120 x 2880
    • 9.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Précision des couleurs, Delta E <2
    • Certification HDR600

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Conçu pour les créateurs

    Chaque pixel, chaque détail - Tout devient parfait


    Des coloristes aux animateurs, en passant par les producteurs de musique et les concepteurs de jeux, le moniteur Philips Brilliance s'adapte à tous les flux de travail avec style et précision. L'élégant écran antireflet garantit un visionnage confortable quelle que soit la luminosité. Et son design épuré et minimaliste s'intègre parfaitement dans votre environnement de création.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Cinéastes et monteurs vidéo

     
    HDR600, Calman Ready, précision des images

     

    Graphistes

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, clarté antireflet

     

    Animateurs et concepteurs

    de jeux vidéo

     
    Détails 5K, Smart KVM, vitesse Thunderbolt 4

     

    Photographes et

    coloristes

     
    Affichage P3/AdobeRGB, calibré en usine, fidélité parfaite au pixel près

     

    Performant, connecté et distribué

    Thunderbolt™ 4. Connexion globale. Fini le désordre


    Un seul câble. Des possibilités infinies. Le moniteur Philips Brilliance est plus qu'un simple écran, c'est le centre névralgique de votre installation de création. Avec l'I/O Thunderbolt™ 4, la connexion en série et la fonction de station de connexion globale, votre studio devient plus propre, plus rapide et plus performant.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Simplification de votre configuration

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Toujours au point

    Une webcam aussi performante que vous


    La webcam 5 MP à cadrage automatique vous maintient net et centré, quels que soient vos mouvements. Elle est parfaite pour les créateurs hybrides qui concilient collaboration et concentration intense.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Conçu pour inspirer


    Design minimaliste. Impact maximal.

    S'inspirant des studios de création modernes, le moniteur Philips Brilliance apporte à votre espace une touche de sophistication. Ses lignes épurées, son esthétique moderne et sa conception fonctionnelle créent un environnement de travail dans lequel vous aurez plaisir à travailler.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Prêt à créer ?

     
    Boostez votre studio avec Philips Brilliance

    Pour en savoir plus

