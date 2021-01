Développement durable

réalisé un partenariat entre la fondation Philips et Mécénat chirurgie cardiaque, association qui œuvre pour sauver des enfants défavorisés touchés par des malformations cardiaques. Elle a bénéficié de Lumify pour pouvoir diagnostiquer directement des enfants sur leur lieu de vie. C’est un gain de temps et des chances supplémentaires pour ces populations totalement privés de structures de soin adaptées.

développé l’utilisation du Lumify auprès des EPHAD où l’on sait que les transports en ambulance répétés de personnes âgées dans les hôpitaux pour réaliser des examens peut être délétère. Aussi en équipant les médecins qui interviennent dans ces centres, on peut effectuer des diagnostics sur place, en préservant la qualité du diagnostic et en évitant un surcoût financier et de l’empreinte carbone.