Des partenariats pour favoriser des soins medicaux durables

Lorsqu'on leur demande quel est le secteur qui, selon eux, contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre, la plupart d'entre nous auraient tendance à répondre "le transport aérien" ou "l'industrie énergétique". Peu de gens réalisent que l’industrie de santé est responsable de plus de 4 % des émissions mondiales de CO₂. C'est plus que les secteurs de l'aviation ou du transport maritime !

Après avoir atteint nos objectifs 2020 "Healty people,sustainable planet", nous continuons à aller de l'avant, en fixant des objectifs ambitieux pour contrer les effets du changement climatique. Pour que les générations futures héritent d'une planète plus saine.

Nous nous sommes engagés à réduire les émissions de CO2 conformément à l’hypothèse de réchauffement climatique de 1,5 °C, et ceci tout au long de notre chaîne de valeur. Nous ne le faisons pas de manière isolée. Les responsables du secteur reconnaissent les conséquences du changement climatique sur la santé et l'importance du développement durable pour atteindre les objectifs de santé. C'est pourquoi un nombre croissant de nos clients appliquent des critères de marchés publics écologiques lors de l'achat d'équipements médicaux.

Nous collaborons avec nos clients et nos fournisseurs pour trouver des solutions aux problèmes du secteur médical. Des solutions qui améliorent la santé et le bien-être des personnes tout en respectant la planète. Par exemple, en repensant les modèles commerciaux, en favorisant l'adoption de pratiques circulaires et en appliquant les principes de l'EcoDesign à tous nos produits.

Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous pouvons réduire notre empreinte carbone commune et créer une industrie de santé durable et plus résiliente.