Philips réoriente son objectif « Lifes Improved »

Amsterdam, Pays-Bas – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial en matière de technologies de la santé, a annoncé aujourd'hui qu'après l'achèvement de la transformation de son portefeuille en technologies de la santé, l'entreprise a réorienté son objectif « Lives Improved » par rapport au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies. À partir de cette année, Philips n'inclura plus la contribution de Signify (anciennement Philips Lighting) dans sa méthodologie « Lives Improved ». Sur la base des 1,54 milliard de vies améliorées dans le monde en 2018 (à l'exclusion de Signify), Philips vise à présent un taux de croissance annuel moyen ambitieux d'environ 6 % pour la période 2019-2030, soit 3 milliards de vies améliorées par an d'ici 2030. Sur ces 3 milliards de vies, Philips cherche à renforcer l'accès aux soins de santé dans les communautés défavorisées pour 400 millions de personnes par an d'ici 2030.



« En proposant des solutions innovantes et des modèles d'entreprise qui tirent parti des avancées technologiques dans le domaine de la santé des consommateurs et des professionnels, nous façonnons l'avenir des soins de santé pour permettre aux citoyens d'adopter un mode de vie plus sain et d'avoir un meilleur accès aux soins », a expliqué Frans van Houten, CEO de Royal Philips. « En outre, nous pensons qu'en soutenant activement les objectifs de développement durable de l'ONU par le biais de nos initiatives internes et externes, nous créerons un effet multiplicateur qui aura un impact positif sur la vie de 3 milliards de personnes par an d'ici 2030. »

En 2012, Philips s'est fixé comme but d'améliorer la vie de 3 milliards de personnes par an d'ici 2025. Depuis, l'entreprise a connu des modifications importantes, étant devenue leader dans le secteur des technologies de la santé, ce qui a eu une incidence sur ses activités. Avec la contribution de Signify, Philips a amélioré la vie de 2,24 milliards de personnes en 2018, contre 1,54 milliard de vies sans cette association. En conséquence, l'entreprise a décidé de réaligner sa date cible sur celle fixée dans la cadre du Programme de développement durable des Nations unies et vise maintenant à atteindre son objectif de 3 milliards de vies améliorées à l'horizon 2030.

L'estimation des vies améliorées par Philips est une multiplication entre le nombre de produits et de solutions de l'entreprise actifs sur le marché et l'application de données statistiques, provenant d'experts et des renseignements commerciaux, qui portent sur le nombre de personnes touchées, au cours d'une année donnée, par des produits et des solutions qui relèvent d'une dimension sociale ou écologique. Après la suppression du double comptage, plusieurs produits et solutions différents n'étant en effet comptés qu'une seule fois par personne, le nombre de vies améliorées par Philips est calculé. Découvrez plus d'informations sur la méthodologie ici.

Dans le cadre de l'engagement de Philips à rendre le monde plus sain et plus durable au moyen de l'innovation, l'entreprise aspire à répondre aux questions sociétales urgentes en mettant l'accent sur les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l'objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, l'objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables et l'objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

L'engagement de Philips en faveur de l'objectif 3 est illustré par des initiatives telles que ses Community Life Centers (CLC), qui présentent une approche holistique en vue d'améliorer les soins primaires et communautaires à travers l'Afrique en développant les installations sanitaires nouvelles ou existantes dans des centres communautaires sociaux et économiques.

Philips est en bonne voie d'atteindre l'objectif 12 pour 2020, en générant notamment 15 % de son chiffre d'affaires à partir de produits et services issus de l'économie circulaire ainsi qu'en recyclant 90 % de ses déchets d'exploitation sans détritus envoyés à la décharge. De plus, en tant que membre fondateur de la Capital Equipment Coalition, Philips est en passe d'honorer son engagement ayant pour but de reprendre et transformer d'ici 2020 tous les grands équipements médicaux que ses clients sont prêts à lui restituer. Afin de promouvoir des solutions durables dans l'ensemble de l'industrie, Frans van Houten, CEO de Philips, est coprésident de la Platform for Accelerating the Circular Economy (Plateforme pour l'essor de l'économie circulaire), une collaboration public-privé cofondée par Philips et animée par le World Resources Institute.

Pour contribuer à lutter contre le changement climatique, Philips s'est engagée à neutraliser ses émissions de carbone dans l'ensemble de ses activités d'ici 2020, en s'approvisionnant en électricité auprès de sources 100 % renouvelables. Respectueuse de sa promesse, l'entreprise a porté à 90 % son utilisation d'électricité renouvelable à l'échelle mondiale en 2018. En 2019, toutes les activités de Philips aux États-Unis et aux Pays-Bas seront alimentées par de l'électricité renouvelable, couvrant plus de la moitié de la demande totale d'électricité de l'entreprise. Philips est également la première entreprise de technologies de la santé au monde à voir ses objectifs d'émissions de CO 2 pour la période 2020-2040 approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).