Philips et MediReport annoncent un partenariat stratégique pour offrir un écosystème cardiovasculaire connecté au service de l’excellence Clinique

Construire un écosystème connecté pour l’intelligence cardiovasculaire





Ultrasound Workspace de Philips apporte des outils avancés de post-traitement en échocardiographie et une automatisation assistée par l’IA, permettant des mesures cohérentes et reproductibles tout en réduisant le temps d’examen. L’ensemble des résultats et des données est automatiquement intégré dans CardioReport 360™ de MediReport, garantissant l’accès à des données fiables et exploitables, sans ressaisie, duplication ou risques d’erreur. CardioReport 360™ simplifie ensuite la génération du rapport de procédure grâce à des workflows guidés, des données structurées standardisées et la génération de comptes rendus en langage naturel en temps réel. La solution assure également une gestion long terme des données, en les stockant dans une base structurée destinée à soutenir la recherche clinique, l’analyse de la performance et l’excellence opérationnelle. Conçues comme des plateformes multi-constructeurs, Philips Ultrasound Workspace et CardioReport 360™ s’intègrent facilement aux environnements informatiques hospitaliers existants, assurant un flux de données continu, fiable et sécurisé tout au long du parcours de soins cardiovasculaire. Grâce à un accès instantané et centralisé aux données, les équipes cliniques peuvent prendre des décisions plus rapides et mieux informées, améliorer la prise en charge des patients, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle. « Ce partenariat redéfinit la manière dont les données cardiovasculaires sont traduites en informations cliniques exploitables », déclare Pascal Dussert, Responsable des partenariats mondiaux chez Philips Healthcare Informatics. « En collaboration avec MediReport, nous proposons un workflow complet, enrichi par l’IA, qui automatise les mesures, réduit la variabilité et simplifie la génération de rapports de procédure. Les équipes cliniques gagnent ainsi en efficacité et en confiance, en s’appuyant sur des données fiables et cohérentes pour la prise de décision tout au long du parcours de soins cardiovasculaires. » « Cette collaboration illustre notre engagement en faveur de l’innovation et d’une prise en charge centrée sur le patient », ajoute Frédéric Darguesse, Directeur Général de MediReport. « Travailler avec Philips nous permet d’offrir à nos utilisateurs le meilleur des deux mondes : des capacités cliniques avancées assistées par l’IA, des workflows guidés intuitifs et une plateforme cloud, évolutive et interopérable, prête pour les défis d’aujourd’hui et de demain.» Philips et MediReport apportent ensemble une intelligence cardiovasculaire complète : de l’analyse d’images aux rapports de procédure structurés, avec un flux de données continu et fiable, au service des équipes cliniques et des patients. Cette solution innovante simplifie la gestion des laboratoires d’écho, réduit les risques d’erreurs et accélère les décisions médicales, tout en offrant une plateforme moderne et évolutive pour les départements de cardiologie.