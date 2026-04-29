Philips et MediReport annoncent un partenariat stratégique pour offrir un écosystème cardiovasculaire connecté au service de l’excellence Clinique

avr. 29, 2026 | Temps de lecture 3 minutes
Ensemble, Philips et MediReport proposent un workflow cardiovasculaire entièrement intégré et enrichi par l’Intelligence Artificielle, couvrant l’ensemble du parcours — de l’acquisition des images à la génération du rapport de procédure — afin d’éliminer les silos de données, renforcer la fiabilité du diagnostic et améliorer l’efficacité opérationnelle.
Suresnes, France – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader mondial en technologie de santé, et MediReport, leader français des logiciels métiers cardiovasculaires, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique visant à unifier l’analyse d’images cardiovasculaires et la génération de rapports de procédure, au sein d’un workflow unique et intégré, destiné aux hôpitaux et aux cliniques de cardiologie.
C’est dans ce contexte que Philips et MediReport ont choisi d’unir leurs forces. Ensemble, les deux partenaires éliminent les silos et connectent l’imagerie, les données cliniques et les rapports de procédure au sein d’un workflow entièrement intégré et fluide. En combinant Philips Ultrasound Workspace, une solution évolutive et assistée par l’Intelligence Artificielle pour la revue, l’analyse des images cardiovasculaires et les mesures automatisées, avec CardioReport 360™, le système d’information cardiovasculaire (CVIS) cloud de MediReport dédié à l’optimisation du workflow clinique et la génération de rapport de procédure, ce partenariat offre des capacités cliniques inégalées et une réponse complète aux enjeux des services de cardiologie. Ensemble, ces deux solutions forment un écosystème cardiovasculaire connecté, offrant aux équipes cliniques un accès unifié aux données d’imagerie et aux données cliniques, au service à la fois de l’excellence clinique et de la performance opérationnelle.
Les départements de cardiologie sont confrontés à une pression croissante : augmentation des volumes d’activité, des systèmes fragmentés et des données dispersées entre de multiples plateformes. Les tâches manuelles et répétitives génèrent des inefficacités et augmentent le risque d’erreurs, tandis que des mesures et des rapports non standardisés peuvent altérer la qualité des soins et la confiance clinique.
C’est dans ce contexte que Philips et MediReport ont choisi d’unir leurs forces. Ensemble, les deux partenaires éliminent les silos et connectent l’imagerie, les données cliniques et les rapports de procédure au sein d’un workflow entièrement intégré et fluide.
En combinant Philips Ultrasound Workspace, une solution évolutive et assistée par l’Intelligence Artificielle pour la revue, l’analyse des images cardiovasculaires et les mesures automatisées, avec CardioReport 360™, le système d’information cardiovasculaire (CVIS) cloud de MediReport dédié à l’optimisation du workflow clinique et la génération de rapport de procédure, ce partenariat offre des capacités cliniques inégalées et une réponse complète aux enjeux des services de cardiologie.
Ensemble, ces deux solutions forment un écosystème cardiovasculaire connecté, offrant aux équipes cliniques un accès unifié aux données d’imagerie et aux données cliniques, au service à la fois de l’excellence clinique et de la performance opérationnelle.
CardioReport 360™ simplifie ensuite la génération du rapport de procédure grâce à des workflows guidés, des données structurées standardisées et la génération de comptes rendus en langage naturel en temps réel. La solution assure également une gestion long terme des données, en les stockant dans une base structurée destinée à soutenir la recherche clinique, l’analyse de la performance et l’excellence opérationnelle. Conçues comme des plateformes multi-constructeurs, Philips Ultrasound Workspace et CardioReport 360™ s’intègrent facilement aux environnements informatiques hospitaliers existants, assurant un flux de données continu, fiable et sécurisé tout au long du parcours de soins cardiovasculaire. Grâce à un accès instantané et centralisé aux données, les équipes cliniques peuvent prendre des décisions plus rapides et mieux informées, améliorer la prise en charge des patients, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle. « Ce partenariat redéfinit la manière dont les données cardiovasculaires sont traduites en informations cliniques exploitables », déclare Pascal Dussert, Responsable des partenariats mondiaux chez Philips Healthcare Informatics. « En collaboration avec MediReport, nous proposons un workflow complet, enrichi par l’IA, qui automatise les mesures, réduit la variabilité et simplifie la génération de rapports de procédure. Les équipes cliniques gagnent ainsi en efficacité et en confiance, en s’appuyant sur des données fiables et cohérentes pour la prise de décision tout au long du parcours de soins cardiovasculaires. » « Cette collaboration illustre notre engagement en faveur de l’innovation et d’une prise en charge centrée sur le patient », ajoute Frédéric Darguesse, Directeur Général de MediReport. « Travailler avec Philips nous permet d’offrir à nos utilisateurs le meilleur des deux mondes : des capacités cliniques avancées assistées par l’IA, des workflows guidés intuitifs et une plateforme cloud, évolutive et interopérable, prête pour les défis d’aujourd’hui et de demain.» Philips et MediReport apportent ensemble une intelligence cardiovasculaire complète : de l’analyse d’images aux rapports de procédure structurés, avec un flux de données continu et fiable, au service des équipes cliniques et des patients. Cette solution innovante simplifie la gestion des laboratoires d’écho, réduit les risques d’erreurs et accélère les décisions médicales, tout en offrant une plateforme moderne et évolutive pour les départements de cardiologie.
Ultrasound Workspace de Philips apporte des outils avancés de post-traitement en échocardiographie et une automatisation assistée par l’IA, permettant des mesures cohérentes et reproductibles tout en réduisant le temps d’examen. L’ensemble des résultats et des données est automatiquement intégré dans CardioReport 360™ de MediReport, garantissant l’accès à des données fiables et exploitables, sans ressaisie, duplication ou risques d’erreur.
CardioReport 360™ simplifie ensuite la génération du rapport de procédure grâce à des workflows guidés, des données structurées standardisées et la génération de comptes rendus en langage naturel en temps réel. La solution assure également une gestion long terme des données, en les stockant dans une base structurée destinée à soutenir la recherche clinique, l’analyse de la performance et l’excellence opérationnelle.
Conçues comme des plateformes multi-constructeurs, Philips Ultrasound Workspace et CardioReport 360™ s’intègrent facilement aux environnements informatiques hospitaliers existants, assurant un flux de données continu, fiable et sécurisé tout au long du parcours de soins cardiovasculaire.
Grâce à un accès instantané et centralisé aux données, les équipes cliniques peuvent prendre des décisions plus rapides et mieux informées, améliorer la prise en charge des patients, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle.
« Ce partenariat redéfinit la manière dont les données cardiovasculaires sont traduites en informations cliniques exploitables », déclare Pascal Dussert, Responsable des partenariats mondiaux chez Philips Healthcare Informatics.
« En collaboration avec MediReport, nous proposons un workflow complet, enrichi par l’IA, qui automatise les mesures, réduit la variabilité et simplifie la génération de rapports de procédure. Les équipes cliniques gagnent ainsi en efficacité et en confiance, en s’appuyant sur des données fiables et cohérentes pour la prise de décision tout au long du parcours de soins cardiovasculaires. »
« Cette collaboration illustre notre engagement en faveur de l’innovation et d’une prise en charge centrée sur le patient », ajoute Frédéric Darguesse, Directeur Général de MediReport.
« Travailler avec Philips nous permet d’offrir à nos utilisateurs le meilleur des deux mondes : des capacités cliniques avancées assistées par l’IA, des workflows guidés intuitifs et une plateforme cloud, évolutive et interopérable, prête pour les défis d’aujourd’hui et de demain.»
Philips et MediReport apportent ensemble une intelligence cardiovasculaire complète : de l’analyse d’images aux rapports de procédure structurés, avec un flux de données continu et fiable, au service des équipes cliniques et des patients. Cette solution innovante simplifie la gestion des laboratoires d’écho, réduit les risques d’erreurs et accélère les décisions médicales, tout en offrant une plateforme moderne et évolutive pour les départements de cardiologie.
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