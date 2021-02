Philips atteint ses objectifs "Healthy people, Sustainable planet" et poursuit sa progression grâce à un dispositif ESG intégré

"Notre programme ESG intégré actuel s'appuie sur ces réussites, et nous sommes déterminés à unir nos forces avec toutes les parties prenantes, publiques et privées, pour mener à bien les priorités environnementales, sociales et de gouvernance et générer un impact mondial.

Alors que la pandémie de COVID-19 et le changement climatique présentent des risques en termes de santé et d'accès à des soins de qualité, nous nous engageons à mettre en place des systèmes de santé accessibles à tous et résilients, tout en réduisant notre dépendance vis-à-vis des ressources naturelles".

La nouvelle version du rapport environnemental, social et de gouvernance de Philips fait partie intégrante du rapport annuel Philips 2020, publié précédemment. En voici les points principaux :

Environnementaux :

Sources d'énergie renouvelables : par le biais du consortium virtuel Power Purchase Agreements , Philips assure un approvisionnement en électricité renouvelable pour alimenter ses activités en Europe.

Économie circulaire : Philips joue un rôle de premier plan au sein de la Plateforme pour l'Accélération de l'Economie Circulaire (PACE), qui définit des programmes d'action mondiaux et encourage le changement afin de favoriser la logique et les méthodes de travail circulaires. Dans le cadre de son engagement au Forum économique mondial (WEF) sur les équipements , Philips a tenu son engagement de cycle en boucle fermée pour les équipements médicaux en incluant la reprise dans tous les contrats que l'entreprise a signés dans le monde entier, en réutilisant et recyclant les composants et les matériaux de manière responsable pour améliorer la vie des individus sans épuiser davantage les ressources naturelles de la planète.

La chaîne d'approvisionnement : Philips travaille avec ses fournisseurs pour réduire davantage leurs émissions de carbone en contribuant au développement des compétences, à la transparence et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Cette approche a permis d'améliorer de 36 % par rapport à l'année dernière les performances en matière de développement durable des fournisseurs qui ont adhéré au programme en 2019.

Social

Améliorer des vies : en 2020, les produits et solutions de Philips ont amélioré la vie de 1,75 milliard de personnes. Ce chiffre inclut 207 millions de personnes dans des communautés défavorisées. À cette fin, Philips fait également équipe avec les gouvernements, les ONG et les hôpitaux. Par exemple, Philips s'est associé à l'Union Africaine pour fournir du matériel médical et de l'expertise afin de répondre aux besoins immédiats des médecins et des patients COVID-19.

Chaîne d'approvisionnement : les programmes de Philips ont amélioré la vie de 302 000 travailleurs dans sa chaîne d'approvisionnement en 2020.

Lieu de travail équitable et inclusif : le score moyen d'engagement des employés de Philips pour 2020 était de 79 %. L'enquête menée par Philips auprès de ses employés indique régulièrement que l'engagement de ses employés est en hausse et dépasse largement la norme mondiale de 71 % en termes de performances. En outre, la diversité des sexes dans les postes de direction était de 27 % à la fin de 2020, dépassant ainsi l'objectif de Philips de 25 %.

Gouvernance :

Philips a une solide réputation de transparence dans ses plans, ses actions et ses rapports. Par exemple, toutes les données ESG de Philips font l'objet d'un audit externe au plus haut niveau. En outre, en plus des informations habituelles sur les contributions fiscales de l'entreprise dans son rapport annuel 2020, Philips vient de publier son premier rapport d'activité et de fiscalité par pays 2020, qui détaille ses contributions fiscales pour tous les pays dans lesquels elle opère.

Relever le niveau

Dans le cadre de son engagement permanent à rendre le monde plus sain et plus durable grâce à l'innovation, Philips continuera à s'appuyer sur le succès du programme avec une approche améliorée et totalement intégrée pour mener ses activités de manière responsable et durable. Comme annoncé en septembre dernier, ce nouveau cadre comprend un ensemble complet d'objectifs, d'engagements et de plans d'action dans toutes les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance qui permettront de poursuivre la croissance tout en agissant de manière responsable envers la planète et la société.

Rapport sur les Droits de l'Homme

Aujourd'hui, Philips a également publié son dernier Rapport sur les Droits de l'Homme 2020, qui contient des informations sur les progrès de l'entreprise en matière d'identification et d'atténuation des impacts négatifs (potentiels) sur les Droits de l'Homme dans les propres activités de Philips et dans sa chaîne de valeur. En outre, Philips a publié de nouvelles déclarations de politique sur les Droits de l'Homme, l'emploi équitable, l'inclusion et la diversité, couvrant des aspects tels que l'égalité des chances, le salaire juste et équitable, le harcèlement et les discriminations sur le lieu de travail, le travail des enfants, le travail forcé et les directives sur le temps de travail.

Une reconnaissance mondiale

Philips a reçu une nouvelle reconnaissance pour ses performances ESG : premières places dans le Dow Jones Sustainability Index, et dans le classement Sustainalytics ; huit années consécutives sur la liste A du CDP sur le changement climatique ; objectifs de réduction des gaz à effet de serre approuvés par l'initiative Science Based Targets. Philips a également obtenu la deuxième place en 2020 dans le classement des 100 entreprises les plus durables au monde établi par le Wall Street Journal.