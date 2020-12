En tant qu'entreprise innovante, nous avons fait du développement durable la pierre angulaire de notre façon d'innover et de travailler", a déclaré Frans van Houten, PDG de Royal Philips. "Grâce à la créativité, à l'inspiration et à la détermination de plus de 80 000 employés, nous sommes unis dans notre ambition de fournir des innovations significatives pour rendre le monde plus sain et plus durable. Je suis fier que notre engagement dans la lutte contre le changement climatique ait une fois de plus été reconnu par une place sur la liste A du CDP".

Philips achève actuellement son programme 2016 – 2020 "Healthy people, Sustainable planet", et devrait atteindre tous les objectifs ambitieux du programme d'ici la fin de l'année. Il s'agit notamment de devenir neutre en carbone dans ses propres activités et de générer 15 % de ses ventes à partir de solutions participant à l’économie circulaire. Pour poursuivre sur la lancée de ces réalisations, Philips a lancé un nouveau cadre pour mener ses activités de manière responsable et durable, comprenant un ensemble complet d'objectifs et d'engagements dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG). Le périmètre de ses engagements environnementaux comprend l'engagement de tirer 75 % de sa consommation totale d'énergie (y compris le carburant) de sources renouvelables, d'augmenter les revenus issus de solutions participant à l’économie circulaire à 25 % de ses ventes et de ne plus envoyer de déchets en décharge d'ici 2025. Philips travaillera également avec ses fournisseurs pour réduire l'empreinte écologique de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, conformément au scénario de réchauffement climatique de 1,5°C de l'Accord de Paris.

Le bilan de Philips en matière de responsabilité et de développement durable n'est pas passé inaperçu. Par exemple, l'entreprise est en tête du classement Sustainalytics et a obtenu la deuxième place dans le classement des 100 entreprises les plus écologiquement responsables au monde établi par le Wall Street Journal. Récemment, Philips a été une nouvelle fois reconnue comme une entreprise de premier plan pour ses performances en matière de développement durable dans la liste mondiale 2020 des indices Dow Jones de développement durable (DIJSI).