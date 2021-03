Philips et Disney s'associent dans le cadre de la solution Ambient Experience de Philips

Philips et The Walt Disney Company EMEA ont annoncé leur partenariat pour tester les effets de l'animation sur mesure, notamment d'histoires Disney spécialement conçues, au sein d'Ambient Experience, une solution Philips qui intègre l'architecture, le design et les technologies de base telles que l'éclairage dynamique, les projections vidéo et le son, pour permettre aux patients et au personnel de personnaliser leur environnement pour créer une atmosphère relaxante. Le projet de recherche clinique de Philips débutera cet été dans six hôpitaux à travers l'Europe et les résultats du projet pilote seront compilés plus tard dans l'année. C'est la première fois que Disney collabore dans le cadre d'un projet de recherche clinique de ce type.



Philips étudiera comment sa solution Ambient Experience peut améliorer l'expérience des patients et des cliniciens lors des procédures d'IRM pédiatriques grâce à une série d'histoires animées mettant en scène certains personnages emblématiques de Disney. Afin de réduire la peur et l'anxiété souvent ressenties par l'enfant lors du processus d'IRM, la solution Ambient Experience de Philips donne vie à six animations Disney originales créées spécialement pour une utilisation dans les hôpitaux avec les conseils cliniques de Philips. Les animations Disney présentent des personnages comme Mickey Mouse, Ariel, les Avengers (Marvel), Yoda (Star Wars) et d'autres, se réunissant pour la première fois dans un cadre de diagnostic. Ce projet pilote a pour objectif de contribuer à atténuer l'anxiété des enfants, à créer des liens et à améliorer la capacité du personnel à effectuer ses tâches dans les salles d'examen IRM de six grands hôpitaux européens.

Les examens médicaux comme les IRM peuvent être une expérience difficile pour de nombreux patients anxieux ou claustrophobes, en particulier les enfants. Avec 2 000 installations dans le monde, la solution Ambient Experience de Philips aide à relever ces défis en créant une ambiance multi-sensorielle accueillante et relaxante. Les patients peuvent personnaliser l'éclairage, la vidéo et le son de la pièce en sélectionnant un thème de leur choix. Cela leur donne un sentiment de confiance et de contrôle sur la procédure et leur permet de se concentrer sur ce qui les entoure. La solution Ambient Experience Patient In-bore Connect les aide à se détendre, à suivre les instructions et à minimiser les mouvements pendant l’examen à l'aide d'un contenu vidéo aligné sur la procédure d'IRM fournissant des conseils au patient en temps réel ainsi que des informations sur le processus, par exemple sa durée. Cette solution est particulièrement utile en pédiatrie pour aider les jeunes patients à rester immobiles afin de réduire le nombre de réacquisitions. Il a été prouvé que la solution Ambient Experience de Philips contribue à améliorer l'efficacité grâce à une meilleure capacité d’accueil, mais aussi en réduisant considérablement le nombre de reprises et de réexamens.