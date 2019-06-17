Lille, Suresnes, le 17 juin 2019 – C'est un partenariat de recherche pour l’évaluation clinique de la solution d’Intelligence Artificielle Illumeo* initiée par les radiologues, que viennent de signer le CHU de Lille et PHILIPS France.

D’une durée de deux ans, ce partenariat vise à évaluer la solution Illumeo, nouvel environnement de travail des radiologues et cliniciens intégrant des algorithmes d’intelligence artificielle facilitant l’interprétation diagnostique en routine clinique.

Les projets de recherche collaboratifs qui seront réalisés sous la coordination du Pr Olivier Ernst, chef de pôle adjoint et chef du service d’imagerie digestive et endocrinienne du CHU de Lille, ont pour objet de mesurer les bénéfices de la solution et de valider de nouveaux développements.