La Fondation Philips et Philips France, s'associent à la Croix-Rouge française pour aider les populations fortement touchées par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 19,5 milliards d'Euros en 2019, emploie 81 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.

Les informations sur Philips sont disponibles sur :

www.philips.fr/presse