Conçu pour améliorer le flux de travail des radiologues, Illumeo utilise l’Intelligence Artificielle pour exploiter les données de plusieurs sources tels que les images, les comptes rendus et les résultats de biologie afin d’adapter les outils de visualisation et d’analyse proposés en fonction du contexte clinique du patient ainsi que des habitudes d’utilisation du radiologue.

La solution est par ailleurs capable d’indiquer en temps réel, au pixel près, la zone anatomique sur laquelle le radiologue effectue son investigation. Cette dernière lui propose ensuite les outils de diagnostic adaptés. Cette fonctionnalité a été développée en France par les équipes de recherche du centre d’expertise mondiale en Intelligence Artificielle de Philips, le hub AI Paris. En savoir plus sur la solution Illumeo : https://www.philips.fr/healthcare/product/HC881040/illumeo