Nancy- Suresnes, le 8 Juillet 2019. Le CHRU de Nancy, établissement de référence de la région Grand Est, choisit le groupe Royal Philips, leader mondial des technologies de la santé, pour moderniser le système d’information d’imagerie du GHT Sud Lorraine grâce à la solution PACS-VNA appelée Philips IntelliSpace Universal Data Manager.
Le CHRU de Nancy sera le premier établissement en Europe à déployer en routine clinique la solution Philips Illumeo, nouvelle génération d’environnement diagnostics intégrant des algorithmes d’Intelligence Artificielle visant à améliorer l'efficacité et la qualité des diagnostics.
Nancy- Suresnes, le 8 Juillet 2019. Le CHRU de Nancy, établissement de référence de la région Grand Est, choisit le groupe Royal Philips, leader mondial des technologies de la santé, pour moderniser le système d’information d’imagerie du GHT Sud Lorraine grâce à la solution PACS-VNA appelée Philips IntelliSpace Universal Data Manager.
Une révolution numérique dans la santé est aujourd’hui attendue par tous les acteurs de santé, avec la nécessité d’exploiter la richesse des données patients et de débuter l’ère de l’Intelligence Artificielle.
Le CHRU de Nancy s’est inscrit dans cette voie lors de la première journée IA du 21 Novembre 2018 et décline sa stratégie en s’associant avec Phillips dans un premier temps sur le secteur de l’imagerie. Les attentes de la solution Illumeo et de la VNA associée sont très fortes et doivent nous permettre de passer dans cette nouvelle ère.
Jean-Christophe Calvo
Chef de Département territorial de la Transformation Numérique et de l’Ingénierie Biomédicale
Les progrès des techniques d’imagerie médicale repoussent sans cesse notre capacité à réaliser des explorations non-invasives morphologiques et même désormais fonctionnelles. L’imagerie médicale s’est ainsi imposée comme centrale dans la prise en charge de nombreuses pathologies. Mais cela s’est accompagné d’une croissance extrêmement rapide du volume de données produites (images par examen et nombre d’examens), souvent stockées dans un PACS. Nous avons donc une attente très forte pour que les nouvelles solutions comme Illumeo nous aident dans notre travail au quotidien, en fluidifiant le workflow : pré-sélection automatique des examens antérieurs pertinents, affichage d’une coupe de référence lorsqu’une mesure est réalisée, détection et marquage des « anomalies ». Cela sera un gain de temps dans une période de tension sur les ressources humaines, le radiologue pouvant plus se consacrer aux tâches d’analyse. Daniel Mandry, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier en Radiologie et Imagerie Médicale - Chef du service d’imagerie de la femme et de l’enfant.
La convergence des systèmes d’information de GHT, l’interopérabilité avec les services numériques régionaux et le déploiement d’outils d’aide à la décision médicale embarquant les technologies d’Intelligence Artificielle sont les enjeux des années à venir pour les établissements de santé. En s’appuyant sur notre savoir-faire en matière d’archivage de données, d’interopérabilité et d’Intelligence Artificielle, le CHRU de Nancy saura relever ces défis et améliorer l’efficience des soins, la satisfaction des professionnels de santé et l’amélioration de la qualité de soins au sein du GHT Sud Lorraine
Pascal Dussert
Directeur Solutions Informatiques Philips France
En passant par la centrale d’achat du Resah, le CHRU de Nancy a pu accéder à un marché de plateforme d’échange RIS, PACS et VNA en 3 semaines et démarrer aussitôt l’implémentation, sans nécessité de passer lui-même une procédure particulièrement complexe. Par ailleurs, soucieux de répondre aux besoins spécifiques de ses bénéficiaires, le Resah avait prévu que le marché permette à chaque établissement de participer à la définition des critères de choix et de sélection de l’éditeur pour bénéficier ainsi de l’offre la plus adaptée. A l’issue de la consultation, c’est la société Philips qui a ainsi été retenue pour accompagner le CHRU de Nancy dans ce projet d’envergure. Coffi Gnanguenon, Directeur du pôle biomédical et numérique associé du Resah.
L’annonce d’aujourd’hui, parallèlement au partenariat récemment annoncé entre Philips et le CHRU de Lille (cf dépêche du 10/04/2019 à 12:35 ), témoigne du rôle de pionnier en Europe que jouent les établissements de santé en France dans l’application de l’Intelligence Artificielle dans les soins.
Conçu pour améliorer le flux de travail des radiologues, Illumeo utilise l’Intelligence Artificielle pour exploiter les données de plusieurs sources tels que les images, les comptes rendus et les résultats de biologie afin d’adapter les outils de visualisation et d’analyse proposés en fonction du contexte clinique du patient ainsi que des habitudes d’utilisation du radiologue. En savoir plus sur la solution Illumeo : https://www.philips.fr/healthcare/product/HC881040/illumeo
La solution est par ailleurs capable d’indiquer en temps réel, au pixel près, la zone anatomique sur laquelle le radiologue effectue son investigation. Cette dernière lui propose ensuite les outils de diagnostic adaptés. Cette fonctionnalité a été développée en France par les équipes de recherche du centre d’expertise mondiale en Intelligence Artificielle de Philips, le hub AI Paris.
Conçu pour améliorer le flux de travail des radiologues, Illumeo utilise l’Intelligence Artificielle pour exploiter les données de plusieurs sources tels que les images, les comptes rendus et les résultats de biologie afin d’adapter les outils de visualisation et d’analyse proposés en fonction du contexte clinique du patient ainsi que des habitudes d’utilisation du radiologue.
En savoir plus sur la solution Illumeo : https://www.philips.fr/healthcare/product/HC881040/illumeo
Centre Hospitalier Régional Universitaire de référence dans la région Grand Est, le CHRU de Nancy regroupe les Hôpitaux Urbains (Hôpital Central, Maternité, Centre Emile Gallé, Hôpital St Julien, Centre St Stanislas) et les Hôpitaux de Brabois. Avec plus de 9 000 professionnels (médicaux, paramédicaux, administratifs, techniques) et plus d’une centaine de métiers différents, le CHRU assure au quotidien des soins de recours et de proximité grâce à une expertise médicale pluridisciplinaire de qualité au service de la population à tous les âges de la vie. Il accueille chaque année près de 160 000 patients pour plus de 1,2 million de consultations et d’hospitalisations. Acteur majeur de la recherche biomédicale doté de plateaux médico-techniques et chirurgicaux performants, le CHRU de Nancy contribue également à la formation des professionnels de santé. Marqué par les grandes réformes nationales, le CHRU accentue son virage ambulatoire, renforce ses actions d’optimisation du parcours patient et joue un rôle moteur dans le développement de la télémédecine. Le CHRU est également l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Lorraine.
Centre Hospitalier Régional Universitaire de référence dans la région Grand Est, le CHRU de Nancy regroupe les Hôpitaux Urbains (Hôpital Central, Maternité, Centre Emile Gallé, Hôpital St Julien, Centre St Stanislas) et les Hôpitaux de Brabois.
Avec plus de 9 000 professionnels (médicaux, paramédicaux, administratifs, techniques) et plus d’une centaine de métiers différents, le CHRU assure au quotidien des soins de recours et de proximité grâce à une expertise médicale pluridisciplinaire de qualité au service de la population à tous les âges de la vie. Il accueille chaque année près de 160 000 patients pour plus de 1,2 million de consultations et d’hospitalisations.
Acteur majeur de la recherche biomédicale doté de plateaux médico-techniques et chirurgicaux performants, le CHRU de Nancy contribue également à la formation des professionnels de santé.
Marqué par les grandes réformes nationales, le CHRU accentue son virage ambulatoire, renforce ses actions d’optimisation du parcours patient et joue un rôle moteur dans le développement de la télémédecine.
Le CHRU est également l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Lorraine.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays.
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