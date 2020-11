Philips s'associe à LeQuest pour offrir une formation interactive en ligne en ultrasons

"Notre partenariat avec LeQuest nous permet d'élargir notre offre de solutions contribuant à l'optimisation de l'écosystème de soins ", a déclaré Bich Le, vice-président senior et directeur général de la division ultrasons de Philips. "Alors que le rôle des ultrasons continue de se développer, de nouvelles capacités, telles que la collaboration clinique à distance et la formation virtuelle, ont été particulièrement précieuses pendant la pandémie COVID-19, permettant aux prestataires de réduire les contacts en personne et de diminuer le risque d'infection".

"Chez LeQuest, notre objectif est d'améliorer la qualité des soins en exploitant le potentiel des technologies médicales ainsi que la compétence du personnel médical à utiliser les appareils à leur maximum", a déclaré Hicham Shatou, fondateur et PDG de LeQuest. "Notre partenariat avec Philips est une étape importante sur la voie de la concrétisation de ce projet, en étendant la portée mondiale de nos capacités et en offrant aux utilisateurs d'échographies Philips une expérience pratique de son système Affiniti dans un environnement virtuel".

Grâce aux modules de formation LeQuest, les utilisateurs peuvent maîtriser le système de manière efficace, gagner en confiance en s'exerçant grâce à des scénarios de simulation réalistes et apprendre et s'exercer à tout moment et en tout lieu. Les modules de formation sont disponibles pour tous les modèles du système Affiniti (Affiniti 30, 50, 70) avec des versions spécifiques pour chaque segment clinique (imagerie générale, obstétrique/gynécologie et cardiologie). Les modules de formation LeQuest pour le système Philips d'échographie Affiniti sont actuellement disponibles au LATAM, en France, au Benelux et dans les pays nordiques, et d'autres pays suivront bientôt. Pour plus d'informations, visitez le site www.lequest.com/en/philips-affiniti

Le partenariat avec LeQuest vient s'ajouter au solide portefeuille de Philips en matière de formation clinique en échographie. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, la société fournit également des conseils pratiques détaillés pour aider les cliniciens à utiliser ses systèmes et logiciels d'échographie pour les patients touchés par COVID-19. Grâce à sa plateforme collaborative Reacts, Philips étend son offre de collaboration clinique à distance et de formation virtuelle à l'ensemble de son portefeuille.

1Depuis 2017, Philips détient une participation minoritaire dans LeQuest par le biais de son Philips Health Technology Venture Fund. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ventures.philips.com