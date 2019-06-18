Suresnes, Bordeaux, le 18 juin 2019 – La société Philips, leader mondial des technologies médicales et la startup Invivox annoncent la signature d’un contrat de partenariat afin de donner aux formations de l’Institut de Formation Médicale (IFM) de Philips une visibilité accrue et faciliter ainsi la formation des professionnels de santé (médecins, biomédicaux, personnel infirmier, manipulateurs, encadrement…). Depuis 39 ans, l’IFM de Philips installé à Suresnes (92) forme annuellement plusieurs centaines de professionnels de santé dans des domaines de compétences ciblés: applications cliniques, maintenance des équipements, développement personnel ou encore amélioration continue. Centre de formation agréé et Datadocké, l’IFM Philips accompagne le développement des compétences des professionnels de santé en proposant des programmes de formation innovants, sur des thématiques variées.
Suresnes, Bordeaux, le 18 juin 2019 – La société Philips, leader mondial des technologies médicales et la startup Invivox annoncent la signature d’un contrat de partenariat afin de donner aux formations de l’Institut de Formation Médicale (IFM) de Philips une visibilité accrue et faciliter ainsi la formation des professionnels de santé (médecins, biomédicaux, personnel infirmier, manipulateurs, encadrement…).
Depuis 39 ans, l’IFM de Philips installé à Suresnes (92) forme annuellement plusieurs centaines de professionnels de santé dans des domaines de compétences ciblés: applications cliniques, maintenance des équipements, développement personnel ou encore amélioration continue.
Centre de formation agréé et Datadocké, l’IFM Philips accompagne le développement des compétences des professionnels de santé en proposant des programmes de formation innovants, sur des thématiques variées.
Avec Invivox, nos formations cliniques et spécialisées en santé vont être plus visibles et devenir accessibles à tous les professionnels de santé, c’est parfaitement en ligne avec notre stratégie digitale et d’accompagnement des acteurs de la santé
Fréderic Bouvier
Le directeur des activités systèmes de soins et solutions
La startup Invivox a quant à elle développé une plateforme qui donne aux formations pratiques une visibilité supplémentaire à travers des campagnes digitales ciblées. La plate-forme Invivox a également développé un logiciel qui permet à ses clients (CHUs, centres de formation médicaux, fabricants de dispositifs médicaux) de gérer et d’administrer l'intégralité de leur programme de formations.
C’est une réelle fierté pour Invivox de signer un partenariat avec Philips, un industriel reconnu mondialement pour l’innovation, l'efficacité et la fiabilité de ses équipements. C’est la reconnaissance du travail que nous accomplissons depuis désormais 3 ans pour faciliter la formation entre des professionnels de santé
Julien Delpech
Le directeur général d’Invivox
Les premières formations proposées conjointement permettront à des médecins d’observer des opérations d’échographie cardiaque dans différents centres - comme par exemple à l'hôpital Haut-Lévêque de Bordeaux ou bien à la Timone à Marseille - et de découvrir de manière pratique des techniques cliniques avec des formations de médecins à médecins. Au-delà des formations cliniques sur les équipements et solutions, Philips proposera aux professionnels de santé des masterclass dédiées aux enjeux techniques et éthiques des technologies du numérique. Ainsi, des formations sur l’intelligence artificielle dispensées par l’équipe de recherche du Hub IA Paris Philips ou encore des modules sur la cyber sécurité seront également proposés à un public plus large. Plus d’informations sur l’Institut de Formation Philips : www.Philips.fr
Les formations auront lieu sous un format présentiel, mais leur visibilité et la communication sont digitales.
Découvrir les formations Philips sur Invivox : invivox.com
Les premières formations proposées conjointement permettront à des médecins d’observer des opérations d’échographie cardiaque dans différents centres - comme par exemple à l'hôpital Haut-Lévêque de Bordeaux ou bien à la Timone à Marseille - et de découvrir de manière pratique des techniques cliniques avec des formations de médecins à médecins. Au-delà des formations cliniques sur les équipements et solutions, Philips proposera aux professionnels de santé des masterclass dédiées aux enjeux techniques et éthiques des technologies du numérique. Ainsi, des formations sur l’intelligence artificielle dispensées par l’équipe de recherche du Hub IA Paris Philips ou encore des modules sur la cyber sécurité seront également proposés à un public plus large.
Plus d’informations sur l’Institut de Formation Philips : www.Philips.fr
Créée en 2015, la startup Invivox ne cesse de proposer aux médecins du monde entier des formations en mode compagnonnage, c'est à dire les uns chez les autres. Financée en série A par BPI France et le fonds ISAI, Invivox contribue à faire de la France un centre international stratégique pour la formation médicale mondiale, avant de déployer à l'Europe en 2020. Pour répondre aux enjeux de formation et de gestion des compétences de tous les professionnels de santé inscrits dans la loi ma santé 2022, Invivox proposera également à partir de juin 2019 des formations en mode E-learning, asseyant encore plus sa volonté de devenir un acteur mondial incontournable de la formation médicale.
Créée en 2015, la startup Invivox ne cesse de proposer aux médecins du monde entier des formations en mode compagnonnage, c'est à dire les uns chez les autres. Financée en série A par BPI France et le fonds ISAI, Invivox contribue à faire de la France un centre international stratégique pour la formation médicale mondiale, avant de déployer à l'Europe en 2020.
Pour répondre aux enjeux de formation et de gestion des compétences de tous les professionnels de santé inscrits dans la loi ma santé 2022, Invivox proposera également à partir de juin 2019 des formations en mode E-learning, asseyant encore plus sa volonté de devenir un acteur mondial incontournable de la formation médicale.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays.
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Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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