Les premières formations proposées conjointement permettront à des médecins d’observer des opérations d’échographie cardiaque dans différents centres - comme par exemple à l'hôpital Haut-Lévêque de Bordeaux ou bien à la Timone à Marseille - et de découvrir de manière pratique des techniques cliniques avec des formations de médecins à médecins. Au-delà des formations cliniques sur les équipements et solutions, Philips proposera aux professionnels de santé des masterclass dédiées aux enjeux techniques et éthiques des technologies du numérique. Ainsi, des formations sur l’intelligence artificielle dispensées par l’équipe de recherche du Hub IA Paris Philips ou encore des modules sur la cyber sécurité seront également proposés à un public plus large.



Les formations auront lieu sous un format présentiel, mais leur visibilité et la communication sont digitales.

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