Rôle de la télémédecine dans la mise en place d'une ventilation non invasive à domicile pour les patients atteints de BPCO

Q. Comment avez-vous vu l'utilisation de la VNI à domicile évoluer au fil des ans ? Quels sont l'adoption et l'impact de la télémédecine et de la VNI à domicile sur le marché ?

R. Au cours des 20 dernières années, l'utilisation de la VNI à domicile a évolué de manière assez significative, notamment par rapport aux soins standard. Dans le passé, la VNI n'était pas couramment prescrite aux Pays-Bas pour le traitement de la BPCO, mais notre étude publiée en 2008/2011 a montré des résultats positifs et des essais supplémentaires ont démontré une plus grande efficacité. Bien que nous progressions régulièrement dans la mise en route de la VNI à domicile, de nombreux hôpitaux continuent de s'en tenir à ce à quoi ils ont toujours été habitués, à savoir la mise en route de la VNI en milieu hospitalier. Cependant, nous constatons actuellement une évolution. De plus en plus de patients sont à la recherche de ces nouveaux traitements et sont plus désireux d’être traités à domicile. L'apparition de COVID-19 nous a certainement obligés à accélérer la mise en œuvre de la mise en route à domicile afin de libérer des lits d'hôpitaux plus rapidement qu'auparavant et d’éviter aux patients atteints de BPCO de se rendre inutilement à l'hôpital pendant la pandémie.

Nous constatons bien évidemment toute une série de différences dans la mise en œuvre de la télémédecine et de la VNI à domicile en Europe. Nombre de ces problèmes découlent de l’organisation des soins et de la manière dont les systèmes de remboursement sont mis en place dans les différents pays. Actuellement, certains cliniciens et prestataires ont des difficultés à passer à un système à domicile en raison des modèles de remboursement en place, et trouvent qu'il est plus rentable de traiter les patients à l'hôpital. Dans d'autres domaines, l'accès aux lits pour les patients non urgents est insuffisant, et ils doivent donc trouver une solution qui leur permette d'administrer les soins à l'hôpital pendant la journée, puis de faire sortir les patients pendant la nuit pour les ventiler à domicile.