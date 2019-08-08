Suresnes, France – Royal Philips a annoncé la commercialisation de son kit de développement logiciel Pathology SDK qui permettra aux développeurs et aux chercheurs d’accéder à des images pathologiques enregistrées sous format iSyntax. Ce kit permettra de créer de nouvelles possibilités en matière de visualisation, d’exploration de données et de traitement d'images histopathologiques par des applications tierces, au-delà de la solution Intellisite Pathology de Philips.*
Le kit d'outils logiciels Philips Pathology SDK offre aux développeurs logiciel un accès complet aux données et aux informations enregistrées sous format iSyntax. Les applications tierces pourraient atteindre les mêmes performances de visualisation, de serveur et de stockage que la solution Philips IntelliSite Pathology.
Aujourd’hui, plus de 16 millions d’images de tissu ont été numérisées et stockées par nos clients sous format iSyntax. Permettre aux développeurs d’intégrer la lecture de fichiers iSyntax dans leurs applications grâce au kit de développement Philips Pathology SDK, c’est ouvrir la porte sur une véritable mine d’informations.
Marlon Thompson
Directeur général, Philips Pathology Solutions
Le format iSyntax offre des fonctionnalités remarquables en matière de stockage de lames virtuelles. Grâce à la technologie de transformation en ondelettes, l’utilisateur peut zoomer et effectuer rapidement des panoramiques de lames virtuelles. L’encodage et le décodage iSyntax est traité en temps réel et la taille des fichiers est réduite de 25 %, car la technologie en ondelettes n’a pas besoin de stocker des images à fort grossissement sous forme pyramidale. Contrairement aux autres formats d’images dont la gamme dynamique est limitée, le format iSyntax est compatible avec des couleurs profondes (30 et 48 bits inclus) sur plusieurs canaux.
Le kit de développement Philips Pathology SDK est téléchargeable à l’adresse suivante : http://openpathology.philips.com. La version initiale est compatible avec une lecture à grande vitesse des données enregistrées dans les fichiers iSyntax, les bindings Python et les packages distribuables pour systèmes d’exploitation Windows et Linux.
www.philips.com/newscenter (en anglais)
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 18.1 milliards d'Euros en 2018, emploie environ 77 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
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www.philips.fr/presse
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