Philips met en avant de nouvelles solutions informatiques et systèmes intégrés pour optimiser le flux de travail et faire progresser le diagnostic de précision à l'ECR 2021

Amsterdam, Pays-Bas - Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui sa participation à l'événement virtuel du Congrès européen de radiologie (ECR), du 3 au 7 mars 2021, où la société présentera des solutions diagnostiques et interventionnelles innovantes et avancées qui élargissent encore sa gamme de flux de travail en radiologie, en reliant les données, la technologie et les utilisateurs dans tout le domaine de l'imagerie. Dans le cadre de son engagement en faveur de l'optimisation des flux de travail, Philips présentera comment des systèmes connectés et intelligents et des flux de travail plus simples et plus efficaces peuvent contribuer à réduire la variabilité et la charge de travail du personnel, à accroître la productivité et à améliorer l'expérience des patients et des professionnels de santé.

En 2020, la quantité de données de santé a dépassé les 2 000 extaoctets [1], tandis que le nombre d'examens radiologiques avec des modalités avancées a augmenté de 43 %. Malgré les progrès technologiques, les services de radiologie continuent de lutter pour raccorder les flux de travail visant à apporter aux patients et au personnel les informations et les outils dont ils ont besoin pour fournir les bons soins, dans le bon ordre et au bon moment. En outre, des rapports récents établissent que 97 % des services de radiologie, dans certaines régions ne sont pas en mesure de respecter les exigences de temps d’attente maximal pour obtention du compte-rendu [2] et que les examens d’imagerie en doublon, de faible valeur et inutiles leur coûtent jusqu'à 10 milliards d'euros par an [3]. La situation a été encore aggravée par la crise de la COVID-19, qui contraint les services de radiologie à combiner les examens et les procédures pour les patients atteints de cancer, de maladies cardiaques et d'autres affections, tout en continuant à soutenir les soins intensifs pour les patients COVID.