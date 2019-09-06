Le CHU de Bordeaux s’équipe du TEP- Scan numérique Vereos et du Kitten Scanner Philips une première en Nouvelle Aquitaine

Quels sont les avantages du Tep-Scan 100% numérique ?

Le Tep-Scan numérique constitue une évolution majeure en termes de qualité d’image. La technologie numérique apporte une amélioration de la sensibilité de détection et de la résolution spatiale, jusque-là inégalées. Ainsi, de toutes petites lésions à l’échelle du millimètre, auparavant douteuses, deviennent clairement visibles permettant une plus grande certitude diagnostique en cancérologie, et dans bien d’autres domaines utilisant cette technique d’imagerie, comme la neurologie.



L’arrivée de ce nouvel équipement 100 % numérique est un réel avantage pour les patients :

· une réduction du temps d’examen par deuxi ,

· une diminution de 50 %iii de la dose de de médicament radio pharmaceutique injecté au patient grâce à une meilleure sensibilité des détecteursii



Installé dans l’enceinte du Service de médecine nucléaire du CHU de Bordeaux, cet équipement est à ce jour le seul disponible dans la région Nouvelle Aquitaine. Depuis son installation en octobre 2018 plus de 3000 patients ont déjà pu bénéficier de cette technologie. La technologie numérique ainsi introduite sur le plateau technique de Médecine Nucléaire du CHU de Bordeaux ouvre la voie à un diagnostic plus précis et plus précoce et donc une meilleure prise en charge des patients.

Cet équipement de dernière génération est utilisé à des fins diagnostiques, mais aussi de Recherche.