Le CHU de Bordeaux s’équipe du TEP- Scan numérique Vereos et du Kitten Scanner Philips une première en Nouvelle Aquitaine

Bordeaux, Suresnes, France – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), - Le service de médecine nucléaire du CHU de Bordeaux dispose d’un plateau technique de pointe. Dans la continuité de ses actions pour une meilleure prise en charge des patients, le CHU de Bordeaux a réalisé un nouveau saut technologique en s’équipant d’équipements disponibles depuis peu sur le marché de l’imagerie médicale : un TEP SCAN 100% numérique Vereos et un Kitten Scanner Philips.
L'imagerie TEP va devenir la principale modalité de diagnostic moléculaire et de traitement personnalisé dans les années à venir. Elle permet d’explorer l’ensemble du corps humain et d’observer le fonctionnement des organes grâce à un traceur radioactif injecté au patient par voie intraveineuse et détecté ensuite par l’imagerie fonctionnelle. Cet examen est le plus utilisé en cancérologie pour le diagnostic des tumeurs comme le suivi de leur évolution pendant et après les traitements. Le TEP Scan est aussi essentiel dans d’autres spécialités médicales telles que la neurologie, la cardiologie et la médecine interne.
Le Tep-Scan numérique constitue une évolution majeure en termes de qualité d’image. La technologie numérique apporte une amélioration de la sensibilité de détection et de la résolution spatiale, jusque-là inégalées. Ainsi, de toutes petites lésions à l’échelle du millimètre, auparavant douteuses, deviennent clairement visibles permettant une plus grande certitude diagnostique en cancérologie, et dans bien d’autres domaines utilisant cette technique d’imagerie, comme la neurologie. · une réduction du temps d’examen par deuxi , · une diminution de 50 %iii de la dose de de médicament radio pharmaceutique injecté au patient grâce à une meilleure sensibilité des détecteursii Installé dans l’enceinte du Service de médecine nucléaire du CHU de Bordeaux, cet équipement est à ce jour le seul disponible dans la région Nouvelle Aquitaine. Depuis son installation en octobre 2018 plus de 3000 patients ont déjà pu bénéficier de cette technologie. La technologie numérique ainsi introduite sur le plateau technique de Médecine Nucléaire du CHU de Bordeaux ouvre la voie à un diagnostic plus précis et plus précoce et donc une meilleure prise en charge des patients. Cet équipement de dernière génération est utilisé à des fins diagnostiques, mais aussi de Recherche.
L’arrivée de ce nouvel équipement 100 % numérique est un réel avantage pour les patients :
Le Tep-Scan numérique constitue une évolution majeure en termes de qualité d’image. La technologie numérique apporte une amélioration de la sensibilité de détection et de la résolution spatiale, jusque-là inégalées. Ainsi, de toutes petites lésions à l’échelle du millimètre, auparavant douteuses, deviennent clairement visibles permettant une plus grande certitude diagnostique en cancérologie, et dans bien d’autres domaines utilisant cette technique d’imagerie, comme la neurologie.
· une réduction du temps d’examen par deuxi ,
· une diminution de 50 %iii de la dose de de médicament radio pharmaceutique injecté au patient grâce à une meilleure sensibilité des détecteursii
Installé dans l’enceinte du Service de médecine nucléaire du CHU de Bordeaux, cet équipement est à ce jour le seul disponible dans la région Nouvelle Aquitaine. Depuis son installation en octobre 2018 plus de 3000 patients ont déjà pu bénéficier de cette technologie. La technologie numérique ainsi introduite sur le plateau technique de Médecine Nucléaire du CHU de Bordeaux ouvre la voie à un diagnostic plus précis et plus précoce et donc une meilleure prise en charge des patients.
Cet équipement de dernière génération est utilisé à des fins diagnostiques, mais aussi de Recherche.
Le but de de la radiomique est de mieux caractériser les tumeurs, en exploitant de manière approfondie des données directement contenues dans les images. Pour parvenir à extraire une information d’ordre biologique (le degré d’agressivité des cellules cancéreuses, par exemple) à partir d’une « simple » image, les chercheurs établissent des relations statistiques entre des masses considérables de données d’imagerie et les informations disponibles par ailleurs, qu’elles soient d’ordre cliniques, biologiques, voire génétique. Cette mise en relation nécessite l’adaptation d’outils de traitement des données et la création d’algorithmes dédiés à la gestion des « big data ». Le projet géré par le CHU de Bordeaux se focalisera sur les myélomes et lymphomes, tumeurs les plus fréquentes.
Les travaux de recherche menés par l’équipe du Pr. Bordenave, cheffe du service de médecine nucléaire et en collaboration avec l’INRIA de Bordeaux, s’inscrivent dans le cadre de la médecine de précision. Ces recherches ont pour objet d’exploiter la technologie Tep-Scan de Philips pour développer de nouvelles applications cliniques et améliorer le diagnostic, la thérapie et le suivi des patients atteints de cancer.
Pour cela, ce projet s’appuiera sur un large éventail de procédures cliniques courantes actuelles et futures autour de la radiomique.
Le but de de la radiomique est de mieux caractériser les tumeurs, en exploitant de manière approfondie des données directement contenues dans les images. Pour parvenir à extraire une information d’ordre biologique (le degré d’agressivité des cellules cancéreuses, par exemple) à partir d’une « simple » image, les chercheurs établissent des relations statistiques entre des masses considérables de données d’imagerie et les informations disponibles par ailleurs, qu’elles soient d’ordre cliniques, biologiques, voire génétique. Cette mise en relation nécessite l’adaptation d’outils de traitement des données et la création d’algorithmes dédiés à la gestion des « big data ». Le projet géré par le CHU de Bordeaux se focalisera sur les myélomes et lymphomes, tumeurs les plus fréquentes.
Passer un examen scanner ou IRM peut être une épreuve impressionnante surtout pour les enfants. Les images de qualité sont mieux acquises chez des patients réceptifs et détendus. Pourtant, la peur d’un enfant peut défier cet objectif. Le Kitten Scanner Philips (un scanner à petite échelle) est conçu pour réduire la peur et éduquer de manière ludique les enfants sur le processus d’imagerie. Avec cet appareil miniature, ils découvrent le concept d’imagerie et comment se déroule l’examen. Le Kitten Scanner est le premier installé en France dans un service de médecine nucléaire. Le CHU de Bordeaux confirme ainsi son excellence dans la prise en charge des patients pédiatriques.
1J Nucl Med May 1, 2017 vol. 58 no. supplement 1 435 1Liu X et al, Impact of FDG Dose Reduction on Lesion Quantification in Dynamic PET: A Simulation Study Based on Clinical Trial Data, SNMMI 2016 Mention obligatoire Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Septembre 2019
1J Nucl Med May 1, 2017 vol. 58 no. supplement 1 435
1Liu X et al, Impact of FDG Dose Reduction on Lesion Quantification in Dynamic PET: A Simulation Study Based on Clinical Trial Data, SNMMI 2016
Mention obligatoire
Le scanner Vereos PET/CT est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV 0197. Il est destiné à un large éventail d’applications diagnostiques. Les actes effectués avec le scanner Vereos PET/CT sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Septembre 2019
1er employeur de Nouvelle- Aquitaine avec plus de 14.000 salariés - dont 1 500 médecins - et plus de 3 000 lits et places, le CHU de Bordeaux est à la fois l’établissement public de santé de proximité pour toute la population de Bordeaux Métropole et le pôle de santé de recours et d’expertise pour l’ensemble des Girondins et plus largement de la région Nouvelle-Aquitaine. Classé 1er CHU français au palmarès le Point 2019 des hôpitaux, le CHU de Bordeaux dispose de très nombreux pôles d’excellence, tant en matière de soins que d’enseignement et de recherche.
1er employeur de Nouvelle- Aquitaine avec plus de 14.000 salariés - dont 1 500 médecins - et plus de 3 000 lits et places, le CHU de Bordeaux est à la fois l’établissement public de santé de proximité pour toute la population de Bordeaux Métropole et le pôle de santé de recours et d’expertise pour l’ensemble des Girondins et plus largement de la région Nouvelle-Aquitaine. Classé 1er CHU français au palmarès le Point 2019 des hôpitaux, le CHU de Bordeaux dispose de très nombreux pôles d’excellence, tant en matière de soins que d’enseignement et de recherche.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays.
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Julie RAUDE Directrice de la communication Tel : 05 56 79 61 14
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Amandine MARIOTTO Chargée de projets communication et presse – Tel: 05 57 82 08 69 - 06 79 76 85 51
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Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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