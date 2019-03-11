VIDI, le premier groupement de radiologues libéraux français, référence Philips en IRM 

En près de 2 ans, VIDI est devenu le premier groupe national d’imagerie médicale en France, réunissant aujourd’hui une quarantaine de centres sur le territoire national.

Créé en Janvier 2017, le groupe représente déjà plus de 650 radiologues qui se sont constitués en un réseau national avec pour ambition de faciliter l’accès à des diagnostics et des soins d’excellence sur l’ensemble du territoire. Une ambition contenue jusque dans sa signature : Voir, Comprendre et Soigner. 3 mots gages de valeurs et synonymes de responsabilité et d’engagement.

De manière concrète, VIDI propose un positionnement précurseur dans la radiologie libérale française. Un véritable projet médical pour la défense de la qualité des soins en France. C’est en ce sens que VIDI a concrétisé ses premiers projets de mutualisation d’achats permettant à ses différents centres associés d’améliorer leur niveau de performance, tout en recherchant excellence, innovation et même solution sur-mesure. « Les objectifs que nous nous fixons à travers chaque partenariat visent à améliorer la qualité des soins pour les patients du groupe VIDI et les conditions d’exercice pour les radiologues VIDI et leurs équipes » affirme Amélie Libessart, Directrice Générale Opérationnelle du groupe VIDI.

Récemment, le groupe VIDI a référencé Philips en IRM. Ce partenariat illustre parfaitement les ambitions du groupe: « Nous souhaitons nouer des relations de qualité avec les leaders de la technologie médicale pour l'ensemble de nos centres associés. En référençant Philips en IRM, nous faisons le choix de l’innovation pour encourager l’excellence » poursuit Amélie Libessart.

Premier système IRM au monde à permettre des opérations pratiquement sans hélium, l’Ingenia Ambition est la dernière avancée du portefeuille IRM entièrement numérique Ingenia. Celui-ci combine un éventail de fonctionnalités innovantes (imagerie, outils informatiques et services) qui permettent d’obtenir un diagnostic plus rapidement, plus simplement et de manière plus intelligente. Le tout en étant plus respectueux sur l’environnement.

C’est pourquoi, Philips est fier de s’engager aux côtés du Groupe VIDI pour participer activement à créer la santé de demain.