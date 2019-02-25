Imagerie médicale : un nouveau scanner de haute technologie pour le GIE Imagerie Médicale d’Alençon

Améliorer en continu l’offre de soins sur le territoire d’Alençon

Avec l’acquisition de ce nouveau scanner à détection spectrale de la société Philips, le GIE élargit l’offre de soins dans le pays d’Alençon et permet aux patients de bénéficier d’une prise en charge personnalisée et de qualité. Ceci était d’ailleurs l’objectif principal du Docteur radiologue François Notari et du Directeur du CHIC Alençon Mamers Jérôme Le brière dans la décision d’acquérir ce nouveau scanner. L’équipe médicale souhaitait développer une complémentarité à l’offre de soins hospitalière en créant un centre d’imagerie au cœur de la ville permettant ainsi de renforcer l’accès aux soins de tout le pays d’Alençon. Le scanner IQon Spectral offre de nouvelles possibilités pour assurer une prise en charge de grande qualité et permettre de libérer de ce fait des plages d’urgences sur le planning du scanner de l’hôpital. Ce choix de technologie hautement innovante articule adroitement l’accessibilité des soins entre l’hôpital et la médecine de ville en plaçant le patient au cœur du système avec un engagement de qualité de prise en charge.