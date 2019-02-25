Imagerie médicale : un nouveau scanner de haute technologie pour le GIE Imagerie Médicale d’Alençon

Afin d’améliorer la qualité des examens et de réduire les inégalités d’accès aux soins, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Imagerie Médicale d’Alençon s’est doté d’un scanner nouvelle génération : l’IQon Spectral*. Cet équipement conçu par Philips est le 4e équipement de ce type installé en France et le 1er dans le grand ouest. Ses atouts pour le patient : une diminution de la dose d’irradiation jusqu’ à 50%i , une qualité d’image permettant un diagnostic plus précis et une durée d’examen réduiteii.
Afin d’améliorer la qualité des examens et de réduire les inégalités d’accès aux soins, le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Imagerie Médicale d’Alençon s’est doté d’un scanner nouvelle génération : l’IQon Spectral*. Cet équipement conçu par Philips est le 4e équipement de ce type installé en France et le 1er dans le grand ouest. Ses atouts pour le patient : une diminution de la dose d’irradiation jusqu’ à 50%i , une qualité d’image permettant un diagnostic plus précis et une durée d’examen réduiteii.
Alençon, le 25 février 2019 - Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Imagerie Médicale d'Alençon dont les deux partenaires sont le CHIC Alençon Mamers et la SEL Imagerie Médicale Alençon dispose d'un nouveau scanner à détection spectrale après avoir fait évolué l'hôpital d’Alençon vers un scanner 256 barrettes et deux IRM 1.5 toutes options polyvalentes. Le scanner IQon Spectral possède une technologie de détection exclusive qui rend accessible l’imagerie spectrale à tous les patients sans aucune différenciation et avec très peu de rayons X. L’Imagerie Médicale d’Alençon complète ainsi son offre de soins et propose dorénavant une prise en charge rapide et pertinente avec l’accès dans un même endroit aux technologies les plus innovantes.
Avec l’acquisition de ce nouveau scanner à détection spectrale de la société Philips, le GIE élargit l’offre de soins dans le pays d’Alençon et permet aux patients de bénéficier d’une prise en charge personnalisée et de qualité. Ceci était d’ailleurs l’objectif principal du Docteur radiologue François Notari et du Directeur du CHIC Alençon Mamers Jérôme Le brière dans la décision d’acquérir ce nouveau scanner. L’équipe médicale souhaitait développer une complémentarité à l’offre de soins hospitalière en créant un centre d’imagerie au cœur de la ville permettant ainsi de renforcer l’accès aux soins de tout le pays d’Alençon. Le scanner IQon Spectral offre de nouvelles possibilités pour assurer une prise en charge de grande qualité et permettre de libérer de ce fait des plages d’urgences sur le planning du scanner de l’hôpital. Ce choix de technologie hautement innovante articule adroitement l’accessibilité des soins entre l’hôpital et la médecine de ville en plaçant le patient au cœur du système avec un engagement de qualité de prise en charge.
Avec l’acquisition de ce nouveau scanner à détection spectrale de la société Philips, le GIE élargit l’offre de soins dans le pays d’Alençon et permet aux patients de bénéficier d’une prise en charge personnalisée et de qualité. Ceci était d’ailleurs l’objectif principal du Docteur radiologue François Notari et du Directeur du CHIC Alençon Mamers Jérôme Le brière dans la décision d’acquérir ce nouveau scanner. L’équipe médicale souhaitait développer une complémentarité à l’offre de soins hospitalière en créant un centre d’imagerie au cœur de la ville permettant ainsi de renforcer l’accès aux soins de tout le pays d’Alençon.
Le scanner IQon Spectral offre de nouvelles possibilités pour assurer une prise en charge de grande qualité et permettre de libérer de ce fait des plages d’urgences sur le planning du scanner de l’hôpital. Ce choix de technologie hautement innovante articule adroitement l’accessibilité des soins entre l’hôpital et la médecine de ville en plaçant le patient au cœur du système avec un engagement de qualité de prise en charge.
Le scanner IQon Spectral offre une nouvelle imagerie et répond complétement aux nouvelles recommandations des sociétés savantes de la radiologie en terme de diminution de l’exposition aux rayons X et des produits de contraste. Par ailleurs, cette acquisition s’intègre parfaitement dans la démarche de la pertinence des soins, souhaitée par le Gouvernement.
Le scanner IQon Spectral est dotée d’une technologie inédite : la reconstruction spectrale. Cette technique permet à partir d’une seule acquisition d’obtenir des images multiparamétriques, un peu comme avec une IRM, mais avec des temps d’examens très inférieurs. Grâce à des détecteurs innovants en double couche, le scanner évite au radiologue de devoir choisir à l’avance entre l’acquisition standard et l’acquisition spectrale. Quelle que soit l’indication ou le type de patient, le scanner IQon Spectral saura reconstruire a posteriori n’importe quelle acquisition de données spectrales.
Le scanner IQon Spectral est dotée d’une technologie inédite : la reconstruction spectrale.
Cette technique permet à partir d’une seule acquisition d’obtenir des images multiparamétriques, un peu comme avec une IRM, mais avec des temps d’examens très inférieurs. Grâce à des détecteurs innovants en double couche, le scanner évite au radiologue de devoir choisir à l’avance entre l’acquisition standard et l’acquisition spectrale. Quelle que soit l’indication ou le type de patient, le scanner IQon Spectral saura reconstruire a posteriori n’importe quelle acquisition de données spectrales.
Le scanner IQon Spectral peut supprimer une exposition aux rayons X en reconstruisant des séries virtuelles sans injection. Le bénéfice immédiat pour les patients est la diminution de l’exposition aux rayons X jusqu’ à 50%, élément fondamental dans le choix de ce scanner 100% spectral. Grâce à la détection spectrale, d’autres images sont directement reconstruites avec une meilleure opacification des vaisseaux. Il est ainsi possible d’injecter des produits de contraste sur des toutes petites veines fragiles fréquentes chez les personnes âgées, et de diminuer drastiquement les volumes de produits iodés injectés. Après quelques jours d’utilisation, le docteur Notari partage ses premières impressions : « L’acquisition spectrale a permis la prise en charge rapide d’une personne atteinte d’une maladie rénale chronique alors que cet examen nécessite le plus souvent l’intervention de plusieurs professionnels de santé et que la patiente doit suivre une procédure longue et coûteuse »
Le scanner IQon Spectral peut supprimer une exposition aux rayons X en reconstruisant des séries virtuelles sans injection. Le bénéfice immédiat pour les patients est la diminution de l’exposition aux rayons X jusqu’ à 50%, élément fondamental dans le choix de ce scanner 100% spectral.
Grâce à la détection spectrale, d’autres images sont directement reconstruites avec une meilleure opacification des vaisseaux. Il est ainsi possible d’injecter des produits de contraste sur des toutes petites veines fragiles fréquentes chez les personnes âgées, et de diminuer drastiquement les volumes de produits iodés injectés.
Après quelques jours d’utilisation, le docteur Notari partage ses premières impressions :
« L’acquisition spectrale a permis la prise en charge rapide d’une personne atteinte d’une maladie rénale chronique alors que cet examen nécessite le plus souvent l’intervention de plusieurs professionnels de santé et que la patiente doit suivre une procédure longue et coûteuse »
Sur chaque examen, l’intelligence artificielle couplée à l’IQon Spectral améliore la précision des résultats. En oncologie par exemple, les outils d’intelligence artificielle donne accès à des nouvelles données qui ont vocation à détecter des tumeurs de manière plus précoce et plus précise qu’avec un scanner conventionnel. Enfin, l’acquisition de cet équipement s’accompagne d’une plateforme informatique de visualisation des examens d’imagerie IntelliSpace Portal Philips**. Concrètement, cette plateforme permet au radiologue d’accéder et de combiner très rapidement toutes les images du patient pour établir le meilleur diagnostic et une prise en charge personnalisée. Cette plateforme collecte les images provenant de différentes modalités – IRM, Scanner- et peut les partager avec différents établissements médicaux facilitant ainsi le télédiagnostic et le bon suivi du dossier du patient. Le GIE Imagerie Médicale Alençon, grâce au partenaire hospitalier, la Sel IMA et la société Philips ancre son ambition d’améliorer en continu l’offre de soins de la population du Pays d’Alençon, et s’adapte pleinement à la nouvelle stratégie de transformation du système de santé.
Sur chaque examen, l’intelligence artificielle couplée à l’IQon Spectral améliore la précision des résultats. En oncologie par exemple, les outils d’intelligence artificielle donne accès à des nouvelles données qui ont vocation à détecter des tumeurs de manière plus précoce et plus précise qu’avec un scanner conventionnel.
Enfin, l’acquisition de cet équipement s’accompagne d’une plateforme informatique de visualisation des examens d’imagerie IntelliSpace Portal Philips**. Concrètement, cette plateforme permet au radiologue d’accéder et de combiner très rapidement toutes les images du patient pour établir le meilleur diagnostic et une prise en charge personnalisée. Cette plateforme collecte les images provenant de différentes modalités – IRM, Scanner- et peut les partager avec différents établissements médicaux facilitant ainsi le télédiagnostic et le bon suivi du dossier du patient.
Le GIE Imagerie Médicale Alençon, grâce au partenaire hospitalier, la Sel IMA et la société Philips ancre son ambition d’améliorer en continu l’offre de soins de la population du Pays d’Alençon, et s’adapte pleinement à la nouvelle stratégie de transformation du système de santé.
L’acquisition spectrale a permis la prise en charge rapide d’une personne atteinte d’une maladie rénale chronique alors que cet examen nécessite le plus souvent l’intervention de plusieurs professionnels de santé et que la patiente doit suivre une procédure longue et coûteuse
Docteur François Notari
Radiologue
Mentions obligatories : [*] Le scanner IQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2019 [1] Narumi Taguchi MD & AL. Advanced parametric imaging for evaluation of Crohn’s disease using dual-energy computed tomography enterography. Elsevier._2018
[**] Le système Philips IntelliSpace Portal 10 et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland LGA Products (0197). Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2019
[1] Lakshmi Ananthakrishnan & AL. Spectral detector CT-derived virtual noncontrast images: comparison of attenuation values with unenhanced CT. Springer Science+Business Media._2017
Mentions obligatories :
[*] Le scanner IQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2019
[1] Narumi Taguchi MD & AL. Advanced parametric imaging for evaluation of Crohn’s disease using dual-energy computed tomography enterography. Elsevier._2018
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Imagerie Médicale d'Alençon permet au radiologues hospitalier du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon Mamers et aux radiologues libéraux du cabinet d’Imagerie Médicale Alençon de disposer d’un plateaux technique doté d’un matériel récent, performant et de regrouper les compétences de chacun au service de la population d’Alençon et ses environs. Avec l’arrivée du scanner IQon Spectral, l’Imagerie Médicale d’Alençon complète son parc technologique et combine les modalités pour permettre un diagnostic rapide et précis en accélérant le parcours du patient : mammographies, ultrasons, biopsies, radiologie, IRM et maintenant le Scanner 100% Spectral.
Le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Imagerie Médicale d'Alençon permet au radiologues hospitalier du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon Mamers et aux radiologues libéraux du cabinet d’Imagerie Médicale Alençon de disposer d’un plateaux technique doté d’un matériel récent, performant et de regrouper les compétences de chacun au service de la population d’Alençon et ses environs. Avec l’arrivée du scanner IQon Spectral, l’Imagerie Médicale d’Alençon complète son parc technologique et combine les modalités pour permettre un diagnostic rapide et précis en accélérant le parcours du patient : mammographies, ultrasons, biopsies, radiologie, IRM et maintenant le Scanner 100% Spectral.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 18.1 milliards d'Euros en 2018, emploie environ 77 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 18.1 milliards d'Euros en 2018, emploie environ 77 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
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