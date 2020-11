Nouvelles preuves démontrant que les brosses à dents électriques sont plus efficaces que les brosses manuelles

Notre nouvelle méta-analyse approfondie comprend 18 études et 1 870 sujets. Des études durant jusqu'à trois mois démontrent que les brosses à dents soniques à forte fréquence et à grande amplitude diminuent nettement plus la plaque dentaire et les gingivites que les brosses à dents manuelles lors d'une utilisation quotidienne.