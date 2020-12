Zoom Relief ACP - Désensibilisant dentaire

Six seringues remplies de gel pour 12 applications sur les deux arcades et matériel pour la fabrication du plateau. Destiné à soulager la sensibilité dentaire. Ce kit réduit les sensibilités, réforme l’émail, aide à prévenir les caries et améliore l’éclat des dents.

Acheter maintenant