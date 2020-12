Le secret de l'efficacité de Relief ACP réside dans sa formule. Le nitrate de potassium offre la rapidité de la désensibilisation chimique, tandis que le phosphate de calcium amorphe (ACP) apporte un confort profond et durable. La combinaison de l'ACP et du fluor entraine la précipitation de l'hydroxyapatite et de la fluoroapatite pour obturer physiquement les tubulis dentinaires beaucoup plus rapidement que le fluor seul. Cette double action inhibe puissamment les récepteurs à la douleur de la dent pour la chaleur, le froid, l'acidité ou le toucher.

5% nitrate de potassium : pour réduire la sensibilité dentinaire.

0.375% phosphate de calcium amorphe (ACP) : pour un enrichissement intra-oral rapide en ions calcium et phosphate et la formation d'une nouvelle couche d'hydroxyapatite.