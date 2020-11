Les bénéfices du brossage électrique en cas de gingivite et de maladie parodontale.





Des études cliniques ont prouvé que les brosses à dents Philips Sonicare réduisaient la plaque dentaire totale et la plaque interdentaire, mais qu'elles atténuaient aussi l'inflammation gingivale et la profondeur du sillon sur la base d'une utilisation régulière sur six mois. Pour de nombreux patients, ces brosses à dents sont plus qu'un moyen efficace d'éliminer la plaque dentaire pour garder un beau sourire : ce sont des outils efficaces et éprouvés de lutte contre la parodontite.