Des résultats prouvés



Les produits Philips Sonicare incitent les patients à se brosser les dents plus souvent, car ces derniers voient et sentent rapidement les résultats. Pour les patients qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire, le Philips Sonicare AirFloss permet de nettoyer rapidement et facilement les espaces interdentaires. D'après des études cliniques, 86 % des patients indiquent que le Sonicare AirFloss est plus facile à utiliser que le fil dentaire.