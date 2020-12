L'éclaircissement dentaire permettant d'enrayer la décoloration extrinsèque des dents est l'une des interventions de dentisterie cosmétique les plus prisées de nos jours. Des millions de personnes souhaitent avoir un sourire plus blanc et plus éclatant. Et comme de plus en plus de personnes ont recours à cette intervention, elles s'attendent désormais à ce qu'elle soit sûre, rapide et indolore.