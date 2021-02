Philips finalise l'acquisition de BioTelemetry, Inc.

Amsterdam, Pays-Bas - Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), un des leaders mondiaux des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui qu'il avait finalisé l'acquisition de BioTelemetry, Inc. (NASDAQ : BEAT), l'un des leaders américains du diagnostic et de la surveillance cardiaques à distance. Les résultats financiers de BioTelemetry seront intégrés au sein du secteur d'activité Connected Care de Philips à partir du 9 février 2021.

L'acquisition de BioTelemetry s'inscrit parfaitement dans le portefeuille de soins en cardiologie de Philips et dans sa stratégie de transformation des soins tout au long du continuum de santé grâce à des solutions intégrées. Les solutions de surveillance patient de Philips pour l'hôpital comprennent le monitorage des patients en temps réel accompagnés de dispositifs thérapeutiques, de solutions informatiques et de télémédecine. De plus, Philips dispose de la plateforme Cloud Philips HealthSuite sécurisée et conçue pour accompagner les acteurs de santé dans la prise en charge de parcours patient de la ville à l‘hôpital.

Avec un chiffre d'affaires de 450 millions de dollars US en 2020, BioTelemetry ajoute une gamme de services de diagnostic et de surveillance cardiaques en ambulatoire, cliniquement validés : Services de surveillance Holter à court terme, services de surveillance Holter à long terme, services d'enregistrement d'événements et services de télémétrie cardiaque mobile ambulatoire.

BioTelemetry a permis de mettre en place l'un des plus grands réseaux de services de surveillance cardiaque à distance au monde, fournissant des services à plus d'un million de patients par an. La société possède également une entreprise de recherche clinique qui fournit des services de tests pour les essais cliniques.