Philips renforce son leadership dans le domaine des solutions de gestion des soins pour l'hôpital grâce à l'acquisition de Capsule Technologies, Inc.

Amsterdam, Pays-Bas - Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), un des leaders mondiaux des technologies médicales, annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition de Capsule Technologies, Inc., un des principaux prestataires de technologies d'intégration de dispositifs médicaux et de données, pour les hôpitaux et les établissements de santé. La plate-forme d'information de Capsule sur les dispositifs médicaux - qui comprend des services liés à l'intégration des dispositifs, à la surveillance des signes vitaux et à la surveillance clinique - relie presque tous les dispositifs médicaux et les solutions de Dossier Patient Informatisé (DPI) existants dans les hôpitaux par le biais d'un système indépendant des fournisseurs. La plateforme de Capsule capture les données cliniques en continu et les transforme en informations exploitables pour la gestion des soins aux patients afin d'améliorer les résultats, la collaboration entre les équipes de soins, la rationalisation des flux de travail et l'augmentation de la productivité.

L'acquisition de Capsule s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Philips visant à transformer la prestation de soins tout au long du continuum de santé grâce à des solutions intégrées. Le portefeuille actuel de Philips comprend déjà des solutions de surveillance patients en temps réel, des dispositifs thérapeutiques, de la télésanté, de l'informatique et de l'interopérabilité. La combinaison du portefeuille de Philips, leader du secteur, avec la plate-forme d'information sur les dispositifs médicaux de Capsule, connectée par la plate-forme numérique HealthSuite de Philips, basée sur le cloud et sécurisée, enrichira et élargira considérablement les solutions de gestion des soins aux patients de Philips, pour tous les environnements de soins à l'hôpital, ainsi que pour les soins à distance.