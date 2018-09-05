Philips étend ses activités de monitorage patient grâce à l'acquisition de la société Xhale Assurance Inc

« La technologie des capteurs offre également la possibilité de développer des mesures de paramètres physiologiques supplémentaires. C’est une grande satisfaction pour notre société de pouvoir offrir des solutions qui contribuent à renforcer la sécurité des patients, améliorer le parcours de soins, augmenter l'efficacité des soignants et aider nos clients à mettre en œuvre des soins de santé fondés sur la valeur. »

Le capteur Alar innovant de Xhale Assurance permet une mesure précise1 6 à des niveaux de saturation en oxygène inférieurs, ce qui est essentiel pour les patients ayant subi une crise cardiaque ou un événement hypoxique. En tant que tel, le capteur améliore la sécurité des patients en détectant les changements de saturation en oxygène plus précocement1 2 3 que les capteurs existants et peut fournir aux soignants des signaux d'alerte en cas d’événements indésirables imminents.

Le portefeuille de solutions de surveillance des patients de Philips, l’un des leaders du secteur, répond à tous les niveaux d’acuité et à tous les paramètres de soins dans les hôpitaux et les systèmes de santé et prend en charge une large population de patients, du dépistage aux soins complexes. Il comprend des moniteurs de chevet et portables, des consommables tels que des biocapteurs connectés*, des outils d'aide à la décision clinique et des applications mobiles permettant d’obtenir des informations cliniques en temps réel au chevet du patient. Plus de 275 millions de patients sont suivis chaque année avec les solutions de surveillance des patients de Philips.



1 1. Morey TE, et al. Feasibility and accuracy of nasal alar pulse oximetry. British Journal of Anesthesia. Advance Access published April 15, 2014. 2 Melker RJ, et al. Earlier Detection of Desaturation NADIR from the Nasal Ala. Presented at the Annual Meeting of the Society for Technology in Anesthesia, January 2013. 3 Comparative Desaturation Study performed at Xhale Assurance, Inc. and University of Florida, 2012. Data on file at Xhale Assurance, Inc. 4 Shallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.). 5 Mentions légales : le capteur nasal Alar est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Xhale Assurance et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Il est destiné au monitorage continu de paramètres physiologiques. Les actes de monitorage sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Septembre 2018. 6 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217308000?via%3Dihub

