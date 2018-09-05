Philips étend ses activités de monitorage patient grâce à l'acquisition de la société Xhale Assurance Inc

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), l’un des leaders mondiaux des technologies de santé, a annoncé l’acquisition de Xhale Assurance Inc, une société américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies de monitorage nouvelle génération. Placé au niveau de l’aile du nez, le capteur nasal d'oxymétrie à usage unique Alar, mesure et transmet de manière fiable[1] la fréquence cardiaque et la saturation artérielle en oxygène d'un patient. Et ceci y compris dans les cas de perfusion faible, mesure plus difficile pour les capteurs périphériques conventionnels (capteur de doigt ou frontal). Cette technologie vient élargir et renforcer la capacité d’innovation de Philips dans le domaine du monitorage de la saturation pulsée en oxygène (SPO2). Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), l’un des leaders mondiaux des technologies de santé, a annoncé l’acquisition de Xhale Assurance Inc, une société américaine spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies de monitorage nouvelle génération.
Placé au niveau de l’aile du nez, le capteur nasal d'oxymétrie à usage unique Alar, mesure et transmet de manière fiable[1] la fréquence cardiaque et la saturation artérielle en oxygène d'un patient. Et ceci y compris dans les cas de perfusion faible, mesure plus difficile pour les capteurs périphériques conventionnels (capteur de doigt ou frontal).
Cette technologie vient élargir et renforcer la capacité d’innovation de Philips dans le domaine du monitorage de la saturation pulsée en oxygène (SPO2). Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés.
Le capteur nasal Alar5 de Xhale Assurance offre des capacités cliniques avérées1 2 3 4 et renforce notre offre de surveillance des patients avec une technologie de capteur d’oxymétrie de pouls de nouvelle génération
Felix Baader
Directeur de l’activité Monitoring & Analytics chez Philips
« La technologie des capteurs offre également la possibilité de développer des mesures de paramètres physiologiques supplémentaires. C’est une grande satisfaction pour notre société de pouvoir offrir des solutions qui contribuent à renforcer la sécurité des patients, améliorer le parcours de soins, augmenter l'efficacité des soignants et aider nos clients à mettre en œuvre des soins de santé fondés sur la valeur. » Le portefeuille de solutions de surveillance des patients de Philips, l’un des leaders du secteur, répond à tous les niveaux d’acuité et à tous les paramètres de soins dans les hôpitaux et les systèmes de santé et prend en charge une large population de patients, du dépistage aux soins complexes. Il comprend des moniteurs de chevet et portables, des consommables tels que des biocapteurs connectés*, des outils d'aide à la décision clinique et des applications mobiles permettant d’obtenir des informations cliniques en temps réel au chevet du patient. Plus de 275 millions de patients sont suivis chaque année avec les solutions de surveillance des patients de Philips. 2 Melker RJ, et al. Earlier Detection of Desaturation NADIR from the Nasal Ala. Presented at the Annual Meeting of the Society for Technology in Anesthesia, January 2013. 3 Comparative Desaturation Study performed at Xhale Assurance, Inc. and University of Florida, 2012. Data on file at Xhale Assurance, Inc. 4 Shallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.). 5 Mentions légales : le capteur nasal Alar est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Xhale Assurance et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Il est destiné au monitorage continu de paramètres physiologiques. Les actes de monitorage sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Septembre 2018. 6 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217308000?via%3Dihub
Le capteur Alar innovant de Xhale Assurance permet une mesure précise1 6 à des niveaux de saturation en oxygène inférieurs, ce qui est essentiel pour les patients ayant subi une crise cardiaque ou un événement hypoxique. En tant que tel, le capteur améliore la sécurité des patients en détectant les changements de saturation en oxygène plus précocement1 2 3 que les capteurs existants et peut fournir aux soignants des signaux d'alerte en cas d’événements indésirables imminents.
1 1. Morey TE, et al. Feasibility and accuracy of nasal alar pulse oximetry. British Journal of Anesthesia. Advance Access published April 15, 2014.
« La technologie des capteurs offre également la possibilité de développer des mesures de paramètres physiologiques supplémentaires. C’est une grande satisfaction pour notre société de pouvoir offrir des solutions qui contribuent à renforcer la sécurité des patients, améliorer le parcours de soins, augmenter l'efficacité des soignants et aider nos clients à mettre en œuvre des soins de santé fondés sur la valeur. »
Le portefeuille de solutions de surveillance des patients de Philips, l’un des leaders du secteur, répond à tous les niveaux d’acuité et à tous les paramètres de soins dans les hôpitaux et les systèmes de santé et prend en charge une large population de patients, du dépistage aux soins complexes. Il comprend des moniteurs de chevet et portables, des consommables tels que des biocapteurs connectés*, des outils d'aide à la décision clinique et des applications mobiles permettant d’obtenir des informations cliniques en temps réel au chevet du patient. Plus de 275 millions de patients sont suivis chaque année avec les solutions de surveillance des patients de Philips.
2 Melker RJ, et al. Earlier Detection of Desaturation NADIR from the Nasal Ala. Presented at the Annual Meeting of the Society for Technology in Anesthesia, January 2013.
3 Comparative Desaturation Study performed at Xhale Assurance, Inc. and University of Florida, 2012. Data on file at Xhale Assurance, Inc.
4 Shallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).
5 Mentions légales : le capteur nasal Alar est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Xhale Assurance et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Il est destiné au monitorage continu de paramètres physiologiques. Les actes de monitorage sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Septembre 2018.
6 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217308000?via%3Dihub
Philips est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays. *Disponibilité selon les pays.
Philips est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
*Disponibilité selon les pays.
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
Anne-Lise Soleil
Directrice Relations Publiques et Communication
Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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