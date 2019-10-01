Philips intègre l’activité Systèmes Information de Santé Carestream

L’intégration de l’activité Systèmes d’Information de Santé de Carestream, au sein du département « Informatique de Santé » de la division « Diagnostic de Précision » chez Philips, augmente et complète l’expertise de Philips avec un portefeuille informatique robuste reconnu par KLAS* comme étant la seule véritable solution d'imagerie d'entreprise, et une forte présence mondiale.

Cette complémentarité correspond aux attentes des établissements de santé qui recherchent des solutions productives, apportant une qualité des soins sans faille et la meilleure expérience possible. La conjugaison de la robustesse de l’offre de Carestream et l’expertise de Philips, notamment sa profondeur clinique, va permettre de répondre à ces attentes au sein d’une même offre de produits et services.