Philips intègre l’activité Systèmes Information de Santé Carestream

Suresnes, France – Royal Philips, l’un des leaders mondiaux des technologies de santé, amplifie son offre de produits et services en informatique de santé, en intégrant l’activité Systèmes d’Information de Santé de la société Carestream dans 38 pays où elle opère, dont la France.
L’intégration de l’activité Systèmes d’Information de Santé de Carestream, au sein du département « Informatique de Santé » de la division « Diagnostic de Précision » chez Philips, augmente et complète l’expertise de Philips avec un portefeuille informatique robuste reconnu par KLAS* comme étant la seule véritable solution d'imagerie d'entreprise, et une forte présence mondiale. Cette complémentarité correspond aux attentes des établissements de santé qui recherchent des solutions productives, apportant une qualité des soins sans faille et la meilleure expérience possible. La conjugaison de la robustesse de l’offre de Carestream et l’expertise de Philips, notamment sa profondeur clinique, va permettre de répondre à ces attentes au sein d’une même offre de produits et services.
L’intégration de l’activité Systèmes d’Information de Santé de Carestream, au sein du département « Informatique de Santé » de la division « Diagnostic de Précision » chez Philips, augmente et complète l’expertise de Philips avec un portefeuille informatique robuste reconnu par KLAS* comme étant la seule véritable solution d'imagerie d'entreprise, et une forte présence mondiale.
Cette complémentarité correspond aux attentes des établissements de santé qui recherchent des solutions productives, apportant une qualité des soins sans faille et la meilleure expérience possible. La conjugaison de la robustesse de l’offre de Carestream et l’expertise de Philips, notamment sa profondeur clinique, va permettre de répondre à ces attentes au sein d’une même offre de produits et services.
Avec l’offre de produits et services des systèmes d’Information de Santé de Carestream, nous renforçons notre engagement à proposer des systèmes d’information d’imagerie et des solutions d’informatique médicale de pointe. Cet engagement correspond parfaitement à notre ADN : la satisfaction de nos clients
David Corcos
Président de Philips France
Il ajoute : Ensemble, nous serons en mesure de renforcer nos connaissances et notre savoir-faire en informatique de santé, pour pouvoir proposer des solutions toujours plus évolutives qui s’adaptent aux besoins spécifiques de chaque établissement de santé, notamment en s’appuyant sur une présence géographique complémentaire.
David Corcos
Président de Philips France
Les solutions informatiques d’imagerie de Philips facilitent le partage des données entre les patients et les professionnels de santé. Les outils de visualisation avancée et post-traitement utilisent l’intelligence artificielle pour aider à la prise de décision clinique tout en favorisant la collaboration entre les équipes de soins. L’offre Carestream dédiée aux systèmes d’information d’imagerie, comporte des solutions PACS, des fonctions avancées d’archivage neutre (VNA), des outils de visualisation et d’analyse avancée, des rapports interactifs, des outils d’optimisation des flux de travail ainsi que des outils d’analyse de performance. Elle vient enrichir la gamme de solutions informatiques de diagnostic de Philips, particulièrement en matière d’optimisation des flux de travail, de gestion des données d’imagerie ainsi que d’outils de visualisation avancée et de post-traitement.
Les solutions informatiques d’imagerie de Philips facilitent le partage des données entre les patients et les professionnels de santé. Les outils de visualisation avancée et post-traitement utilisent l’intelligence artificielle pour aider à la prise de décision clinique tout en favorisant la collaboration entre les équipes de soins.
L’offre Carestream dédiée aux systèmes d’information d’imagerie, comporte des solutions PACS, des fonctions avancées d’archivage neutre (VNA), des outils de visualisation et d’analyse avancée, des rapports interactifs, des outils d’optimisation des flux de travail ainsi que des outils d’analyse de performance. Elle vient enrichir la gamme de solutions informatiques de diagnostic de Philips, particulièrement en matière d’optimisation des flux de travail, de gestion des données d’imagerie ainsi que d’outils de visualisation avancée et de post-traitement.
*KLAS : cabinet de recherche international fournissant des rapports et tendances dans les domaines de l’informatique de santé, du service et du matériel médical.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la stratégie, les attentes, les plans et les objectifs de Philips, avec par exemple, des déclarations sur la réalisation de l'acquisition complète, l'intégration avec et dans les activités de Philips de l'activité Systèmes d’Information de Santé de Carestream, ainsi que les performances futures anticipées de cette dernière. De par leur nature, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des circonstances et événements futurs, et il existe de nombreux facteurs qui pourraient rendre les résultats et les développements réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant la stratégie, les attentes, les plans et les objectifs de Philips, avec par exemple, des déclarations sur la réalisation de l'acquisition complète, l'intégration avec et dans les activités de Philips de l'activité Systèmes d’Information de Santé de Carestream, ainsi que les performances futures anticipées de cette dernière. De par leur nature, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des circonstances et événements futurs, et il existe de nombreux facteurs qui pourraient rendre les résultats et les développements réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés.
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise leader en technologie de la santé axée sur l’amélioration de la santé des personnes et permettant de meilleurs résultats tout au long du parcours de soins, allant d’une vie en bonne santé et la prévention jusqu’au traitement et aux soins à domicile, en passant par le diagnostic. Philips tire profit de la technologie avancée et des connaissances approfondies, tant cliniques que des particuliers, afin de fournir des solutions intégrées. L'entreprise, dont le siège est aux Pays-Bas, est un leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par l'image, le suivi de patient et l'informatique de la santé, ainsi que dans la santé du consommateur et les soins à domicile. Le portefeuille de Philips en matière de technologie de la santé a généré 18,1 milliards d'euros en 2018 et emploie environ 77 000 personnes dans les ventes et services, et ce dans plus de 100 pays.
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Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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