Suresnes, le 12 mars 2019 - À l'occasion de la Journée mondiale du sommeil qui se tiendra le 15 mars 2019, Philips publie son enquête annuelle sur le sommeil afin de mieux comprendre les perceptions et comportements des individus ainsi que les problèmes liés au sommeil. L'enquête a été menée auprès de plus de 11 000 personnes dans 12 pays dont la France. Verdict : Les Français souhaitent mieux dormir, mais seulement si c’est sans contraintes.
Suresnes, le 12 mars 2019 - À l'occasion de la Journée mondiale du sommeil qui se tiendra le 15 mars 2019, Philips publie son enquête annuelle sur le sommeil afin de mieux comprendre les perceptions et comportements des individus ainsi que les problèmes liés au sommeil. L'enquête a été menée auprès de plus de 11 000 personnes dans 12 pays dont la France.
Verdict : Les Français souhaitent mieux dormir, mais seulement si c’est sans contraintes.
Bien que 77% des adultes interrogés reconnaissent que le sommeil a un impact sur la santé, seulement 1 Français sur 20 dit dormir extrêmement bien. Par ailleurs, 39% des Français ont déclaré que leur sommeil s’est détérioré au cours des cinq dernières années. De plus, 66% des Français disent que leur sommeil est affecté par au moins un problème de santé. En effet, une privation de sommeil peut être corrélée à des problèmes de santé tels que la dépression, l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies neurocognitives, et même le cancer 2.
L'enquête a révélé que 76% des adultes dans le monde présentaient au moins un trouble répertorié affectant leur sommeil. Le stress (57%), l’insomnie (36%) et le ronflement (20%) sont les facteurs les plus courants.
Par ailleurs, l’étude indique que :
Les résultats de l’étude ont montré que la plupart des répondants préféraient consulter Internet plutôt que des médecins pour solutionner leurs problèmes. En effet, seulement 20 à 29% des Français acceptent de consulter un professionnel de santé pour améliorer leur sommeil. Face aux troubles du sommeil, les personnes interrogées déclarent se tourner plus facilement vers des solutions simples telles que la lecture (63%), regarder la télévision (61%) voire même avoir recours aux médicaments en vente libre (30%). Plus problématique, 59% des Français souffrant d’apnée du sommeil ont déclaré ne jamais avoir utilisé ou ne plus utiliser de traitement pour traiter leur maladie.
« Ces résultats montrent que malgré la prise de conscience de la nécessité de bien dormir, la plupart des personnes concernées ne trouvent pas de solutions pour obtenir un sommeil de qualité », a déclaré Mark Aloia Docteur Responsable du changement de comportement, du sommeil et des troubles respiratoires chez Philips.
Les résultats de l’étude ont montré que la plupart des répondants préféraient consulter Internet plutôt que des médecins pour solutionner leurs problèmes. En effet, seulement 20 à 29% des Français acceptent de consulter un professionnel de santé pour améliorer leur sommeil.
Face aux troubles du sommeil, les personnes interrogées déclarent se tourner plus facilement vers des solutions simples telles que la lecture (63%), regarder la télévision (61%) voire même avoir recours aux médicaments en vente libre (30%). Plus problématique, 59% des Français souffrant d’apnée du sommeil ont déclaré ne jamais avoir utilisé ou ne plus utiliser de traitement pour traiter leur maladie.
Philips s’efforce d’aider les individus à comprendre qu'un bon sommeil, tout comme une bonne nutrition et l'exercice, sont des piliers au maintien d'un mode de vie sain. Il existe toujours un moyen de mener une vie saine, équilibrée et énergique, cela commence par bien dormir.
Chez Philips, nous voulons donner aux personnes les moyens de prendre en main leur santé. Nos solutions sommeil donnent aux individus des réponses afin de les accompagner au mieux dans leur prise en charge et ainsi prévenir d'autres problèmes de santé liés à cette carence
David Corcos
Président Philips France
Philips propose notamment des solutions de prise en charge de l’apnée du sommeil, conçues pour faciliter le suivi au quotidien du traitement par Pression Positive Continu (PPC) : confort, discrétion et facilité d’utilisation. Les personnes concernées peuvent ainsi profiter à nouveau d’un sommeil réparateur et retrouver une meilleure qualité de vie.
La gamme de masques DreamWear® est conçue pour s’adapter à la vie des patients et leur permettre de garder leurs habitudes. Souplesse et légèreté pour ne pas laisser de traces sur le visage, champ de vision dégagé pour pouvoir porter ses lunettes, et modularité pour passer d’un format nasal à un format naso-buccal en cas de nez congestionné, DreamWear vise à faciliter le suivi du traitement et continuer à vivre une vie normale.
La DreamSolution Philips a été conçue pour apporter confort et liberté dans le suivi du traitement par PPC
La DreamSolution Philips a été conçue pour apporter confort et liberté dans le suivi du traitement par PPC
1 “Enquête d’évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins.” [jugé confortable par 38% des patients interrogés, NPS de +19] + [ne laisse pas de traces sur le visage pour 78% des patients interrogés, NPS de +28] + [jugé bien perçu par le conjoint pour 26% des patients interrogés, NPS de +4] 2 Mode P-Flex Philips : diminution de la contrainte de pression à l’inspiration et à l’expiration sans impacter l’efficacité du traitement. 3 Étude de validation d’une PPC auto avec le mode de confort P-Flex : Codron F.1, Jounieaux F.1, Lamblin C.1, Dernis JM.1, Bure M.1, Fortin F.1, Gentina T.1 1 Laboratoire du sommeil, Hôpital Privé La Louvière, Lille, France 4 Validation des bénéfices de DreamMapper. Hardy W. et al. ; Etude naturaliste rétrospective portant sur 172 679 patients, basée sur les enregistrements extraits de la base de données EncoreAnywhere (dates d’’inscription sur EncoreAnywhere entre le 1er Mars 2013 et le 1er Janvier 2016) ; Au bout de 90 jours, les patients utilisant DreamMapper ont atteint un taux d’adhésion de 78%, tandis que les patients n’utilisant pas DreamMapper avaient un taux d’adhésion de 63%. Les patients utilisant DreamMapper ont également suivi le traitement pendant 1,1 heure de plus par nuit en moyenne par rapport à ceux n’utilisant pas DreamMapper. DreamMapper a également aidé les patients qui avaient des difficultés au début du traitement. 46% de ceux qui avaient des difficultés et qui ont utilisé DreamMapper ont réussi à devenir assidus en 90 jours, contre seulement 12% pour ceux qui n’avaient pas DreamMapper. 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/
1 https://www.cdc.gov/sleep/about_us.html
En savoir plus sur www.philips.fr/DreamWear, www.philips.fr/DreamStation-Go, www.philips.fr/DreamMapper
1 “Enquête d’évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins.” [jugé confortable par 38% des patients interrogés, NPS de +19] + [ne laisse pas de traces sur le visage pour 78% des patients interrogés, NPS de +28] + [jugé bien perçu par le conjoint pour 26% des patients interrogés, NPS de +4]
2 Mode P-Flex Philips : diminution de la contrainte de pression à l’inspiration et à l’expiration sans impacter l’efficacité du traitement.
3 Étude de validation d’une PPC auto avec le mode de confort P-Flex : Codron F.1, Jounieaux F.1, Lamblin C.1,
Dernis JM.1, Bure M.1, Fortin F.1, Gentina T.1 1 Laboratoire du sommeil, Hôpital Privé La Louvière, Lille, France
4 Validation des bénéfices de DreamMapper. Hardy W. et al. ; Etude naturaliste rétrospective portant sur 172 679 patients, basée sur les enregistrements extraits de la base de données EncoreAnywhere (dates d’’inscription sur EncoreAnywhere entre le 1er Mars 2013 et le 1er Janvier 2016) ; Au bout de 90 jours, les patients utilisant DreamMapper ont atteint un taux d’adhésion de 78%, tandis que les patients n’utilisant pas DreamMapper avaient un taux d’adhésion de 63%. Les patients utilisant DreamMapper ont également suivi le traitement pendant 1,1 heure de plus par nuit en moyenne par rapport à ceux n’utilisant pas DreamMapper. DreamMapper a également aidé les patients qui avaient des difficultés au début du traitement. 46% de ceux qui avaient des difficultés et qui ont utilisé DreamMapper ont réussi à devenir assidus en 90 jours, contre seulement 12% pour
ceux qui n’avaient pas DreamMapper.
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/
DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d’interface pour l’application d’un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d’un traitement contre l’insuffisance respiratoire ou le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). Le système DreamStation est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L’appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/ institution. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. DreamMapper est une application conçue pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d’apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. © 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d’interface pour l’application d’un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d’un traitement contre l’insuffisance respiratoire ou le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). Le système DreamStation est destiné à délivrer un traitement par pression positive pour le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) aux patients de plus de 30 kg à respiration spontanée. L’appareil est conçu pour être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier/ institution. Ces DM de classe IIa sont des produits de santé réglementés, qui portent, au titre de cette Réglementation, le marquage CE, dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. DreamMapper est une application conçue pour aider les personnes atteintes du SAOS (Syndrome d’apnées obstructives du sommeil) à rester motivées et à mieux suivre leur traitement. Ce DM de classe I est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont l’évaluation de conformité a été réalisée par TÜV.
Lire attentivement le manuel de l’utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.
© 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks
are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
Ce sondage a été mené en ligne par KJT Group pour le compte de Philips du 9 au 28 janvier 2019 auprès de 11 006 adultes de 18 ans et plus dans 12 pays (Australie: n = 750; Brésil: n = 1 001; Canada: n = 750: Chine , n = 1 001: France: n = 1 000; Allemagne: n = 1 003; Inde: n = 1 000; Japon: n = 1 000; Pays-Bas: n = 750; Singapour: 750; Corée du Sud: n = 1 000 et États-Unis: n = 1 000). L'enquête était basée sur le Web et auto-administrée dans la ou les langues principales de chaque pays. Il s’agissait d’échantillons non probabilistes et une marge d’erreur ne peut donc être estimée avec précision. Pour connaître la méthodologie d’enquête complète, y compris les variables de pondération, veuillez contacter Meredith Amoroso à l’adresse [email protected]
Ce sondage a été mené en ligne par KJT Group pour le compte de Philips du 9 au 28 janvier 2019 auprès de 11 006 adultes de 18 ans et plus dans 12 pays (Australie: n = 750; Brésil: n = 1 001; Canada: n = 750: Chine , n = 1 001: France: n = 1 000; Allemagne: n = 1 003; Inde: n = 1 000; Japon: n = 1 000; Pays-Bas: n = 750; Singapour: 750; Corée du Sud: n = 1 000 et États-Unis: n = 1 000). L'enquête était basée sur le Web et auto-administrée dans la ou les langues principales de chaque pays. Il s’agissait d’échantillons non probabilistes et une marge d’erreur ne peut donc être estimée avec précision. Pour connaître la méthodologie d’enquête complète, y compris les variables de pondération, veuillez contacter Meredith Amoroso à l’adresse [email protected]
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
www.philips.com/newscenter (en anglais)
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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Directrice Relations Publiques et Communication
Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
39% des Français interrogés admettent que leur sommeil s’est déterioré au cours des cinq dernières années
Philips vise à utiliser les données de l'enquête pour aider les Français à comprendre non seulement la valeur du sommeil, mais aussi comment pouvoir améliorer leurs habitudes de sommeil
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