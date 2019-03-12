Sources

1 “Enquête d’évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins.” [jugé confortable par 38% des patients interrogés, NPS de +19] + [ne laisse pas de traces sur le visage pour 78% des patients interrogés, NPS de +28] + [jugé bien perçu par le conjoint pour 26% des patients interrogés, NPS de +4] 2 Mode P-Flex Philips : diminution de la contrainte de pression à l’inspiration et à l’expiration sans impacter l’efficacité du traitement. 3 Étude de validation d’une PPC auto avec le mode de confort P-Flex : Codron F.1, Jounieaux F.1, Lamblin C.1, Dernis JM.1, Bure M.1, Fortin F.1, Gentina T.1 1 Laboratoire du sommeil, Hôpital Privé La Louvière, Lille, France 4 Validation des bénéfices de DreamMapper. Hardy W. et al. ; Etude naturaliste rétrospective portant sur 172 679 patients, basée sur les enregistrements extraits de la base de données EncoreAnywhere (dates d’’inscription sur EncoreAnywhere entre le 1er Mars 2013 et le 1er Janvier 2016) ; Au bout de 90 jours, les patients utilisant DreamMapper ont atteint un taux d’adhésion de 78%, tandis que les patients n’utilisant pas DreamMapper avaient un taux d’adhésion de 63%. Les patients utilisant DreamMapper ont également suivi le traitement pendant 1,1 heure de plus par nuit en moyenne par rapport à ceux n’utilisant pas DreamMapper. DreamMapper a également aidé les patients qui avaient des difficultés au début du traitement. 46% de ceux qui avaient des difficultés et qui ont utilisé DreamMapper ont réussi à devenir assidus en 90 jours, contre seulement 12% pour ceux qui n’avaient pas DreamMapper.



1 https://www.cdc.gov/sleep/about_us.html 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19961/

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