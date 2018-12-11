S'appuyant sur les capacités actuelles de rapports via le Web pour les échocardiogrammes dans les cas de stress de l’adulte, l'ajout de l'interface pédiatrique en ligne à IntelliSpace Cardiovascular 4.1 offre une solution complète qui regroupe les données dans un seul système. Le module pédiatrique comprend également des lots de nouveaux scores Z, qui sont une façon courante de suivre des séries de mesures en cardiologie pédiatrique. Les nouveaux scores Z disponibles via cette solution fournissent aux cliniciens des informations les plus à jour afin de répondre aux patients plus rapidement et aider à améliorer l’administration des soins. Grâce à sa forte intégration de Philips Forcare, qui fournit des logiciels d'interopérabilité basés sur des normes ouvertes, IntelliSpace Cardiovascular 4.1 permet le partage homogène et sécurisé des données patient dans l'ensemble des systèmes et des hôpitaux en temps quasi réel. "Le traitement des patients cardiaques en pédiatrie peut s’avérer une expérience très difficile et chargée d'émotion car il s’agit de l’une des populations de patients les plus vulnérables", a déclaré Amir Hassan, responsable commercial de la Cardiologie Informatisée chez Philips. "Avec IntelliSpace Cardioascular 4.1, nous nous appuyons sur notre engagement à fournir un flux de données rapide et fluide pour permettre aux cliniciens de mieux s'occuper de ces enfants avec un accès à l'information, un partage de données et une collaboration au sein de l'ensemble de l'équipe de cardiologie améliorés."



IntelliSpace Cardiovascular est disponible dans le monde entier. En Amérique du Nord et sur une sélection de marchés, Philips IntelliSpace Cardiovascular est également disponible dans le cadre d’Édition IntelliSpace d’entreprise IntelliSpace Enterprise Edition, la prochaine génération de plateforme informatique de la santé à l'échelle de l'entreprise, qui combine les portefeuilles de radiologie et de cardiologie Philips Intellispace, ainsi que PerformanceBridge, Oncologie Informatics, IntelliSpace Genomics (prochainement disponible en France) et IntelliSpace Exchange.