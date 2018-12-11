Amsterdam, Pays-Bas, et Orlando, États-Unis – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), un leader mondial dans les technologies de la santé, a annoncé aujourd'hui le lancement d’IntelliSpace Cardiovascular IntelliSpace Cardiovascular 4.1, sa nouvelle génération de système de gestion d’image et d’information cardiovasculaire. La dernière version s'appuie sur les fonctionnalités de rapports de pédiatrie, reconnaissant l'importance et la nature unique de l'environnement pédiatrique. Les cliniciens peuvent maintenant remplir leurs flux de travail plus efficacement dans un navigateur Web, tandis que l'intégration avec Philips Forcare permet le partage des données patient entre les systèmes de santé et les hôpitaux. Les nouvelles fonctionnalités comprennent également une sécurité améliorée, des protocoles d'entreprise et un accès fluide aux outils logiciels QLAB et TOMTEC de Philips.
Afin d'obtenir une vue complète de l'état d'un patient, les cliniciens ont besoin de rechercher des informations spécifiques dans plusieurs programmes, systèmes et institutions de santé, comme les résultats d’analyses antérieures. Conçu pour aider à rationaliser les flux de travail et à améliorer la performance opérationnelle, IntelliSpace Cardiovascular 4.1 regroupe les informations du patient en une seule solution afin de fournir une vue globale et faciliter la prise de décisions mieux éclairées, tout en visant à répondre répondant au quadruple objectif que sont l'amélioration de l'expérience du patient et de celle du personnel, l’obtention de meilleurs résultats en matière de santé et la réduction des coûts des soins.
Avec IntelliSpace Cardiovascular, nous avons maintenant une application beaucoup plus intégrée où la cardiologie communique avec la radiologie.
John Hayes
Responsable IT, Clinique Blackrock, Dublin, Irlande
"Avec IntelliSpace Cardiovascular, nous disposons maintenant d’une application beaucoup plus intégrée où la cardiologie communique avec la radiologie," a déclaré John Hayes, responsable IT à la clinique Blackrock à Dublin en Irlande. "L'intégration avec notre système de gestion des patients et l’accès à distance signifient que nos processus internes sont plus efficaces et la gestion des applications bien meilleure."
S'appuyant sur les capacités actuelles de rapports via le Web pour les échocardiogrammes dans les cas de stress de l’adulte, l'ajout de l'interface pédiatrique en ligne à IntelliSpace Cardiovascular 4.1 offre une solution complète qui regroupe les données dans un seul système. Le module pédiatrique comprend également des lots de nouveaux scores Z, qui sont une façon courante de suivre des séries de mesures en cardiologie pédiatrique. Les nouveaux scores Z disponibles via cette solution fournissent aux cliniciens des informations les plus à jour afin de répondre aux patients plus rapidement et aider à améliorer l’administration des soins. Grâce à sa forte intégration de Philips Forcare, qui fournit des logiciels d'interopérabilité basés sur des normes ouvertes, IntelliSpace Cardiovascular 4.1 permet le partage homogène et sécurisé des données patient dans l'ensemble des systèmes et des hôpitaux en temps quasi réel. "Le traitement des patients cardiaques en pédiatrie peut s’avérer une expérience très difficile et chargée d'émotion car il s’agit de l’une des populations de patients les plus vulnérables", a déclaré Amir Hassan, responsable commercial de la Cardiologie Informatisée chez Philips. "Avec IntelliSpace Cardioascular 4.1, nous nous appuyons sur notre engagement à fournir un flux de données rapide et fluide pour permettre aux cliniciens de mieux s'occuper de ces enfants avec un accès à l'information, un partage de données et une collaboration au sein de l'ensemble de l'équipe de cardiologie améliorés."
IntelliSpace Cardiovascular est disponible dans le monde entier. En Amérique du Nord et sur une sélection de marchés, Philips IntelliSpace Cardiovascular est également disponible dans le cadre d’Édition IntelliSpace d’entreprise IntelliSpace Enterprise Edition, la prochaine génération de plateforme informatique de la santé à l'échelle de l'entreprise, qui combine les portefeuilles de radiologie et de cardiologie Philips Intellispace, ainsi que PerformanceBridge, Oncologie Informatics, IntelliSpace Genomics (prochainement disponible en France) et IntelliSpace Exchange.
S'appuyant sur les capacités actuelles de rapports via le Web pour les échocardiogrammes dans les cas de stress de l’adulte, l'ajout de l'interface pédiatrique en ligne à IntelliSpace Cardiovascular 4.1 offre une solution complète qui regroupe les données dans un seul système. Le module pédiatrique comprend également des lots de nouveaux scores Z, qui sont une façon courante de suivre des séries de mesures en cardiologie pédiatrique. Les nouveaux scores Z disponibles via cette solution fournissent aux cliniciens des informations les plus à jour afin de répondre aux patients plus rapidement et aider à améliorer l’administration des soins. Grâce à sa forte intégration de Philips Forcare, qui fournit des logiciels d'interopérabilité basés sur des normes ouvertes, IntelliSpace Cardiovascular 4.1 permet le partage homogène et sécurisé des données patient dans l'ensemble des systèmes et des hôpitaux en temps quasi réel.
"Le traitement des patients cardiaques en pédiatrie peut s’avérer une expérience très difficile et chargée d'émotion car il s’agit de l’une des populations de patients les plus vulnérables", a déclaré Amir Hassan, responsable commercial de la Cardiologie Informatisée chez Philips. "Avec IntelliSpace Cardioascular 4.1, nous nous appuyons sur notre engagement à fournir un flux de données rapide et fluide pour permettre aux cliniciens de mieux s'occuper de ces enfants avec un accès à l'information, un partage de données et une collaboration au sein de l'ensemble de l'équipe de cardiologie améliorés."
*Le système IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2019
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
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Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
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Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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