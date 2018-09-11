Amsterdam, Pays-Bas – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader mondial dans les technologies de santé, lance l’Ingenia Ambition X, le dernier IRM 1.5T. Cette nouvelle innovation est la dernière avancée du portefeuille IRM entièrement numérique Ingenia. Celuici combine un éventail de fonctionnalités innovantes (imagerie, outils informatiques et services) qui permettent d’obtenir un diagnostic plus rapidement, plus simplement et de manière plus intelligente. La première installation de l’Ingenia Ambition X a été menée à l’hôpital Spital Uster à Zurich (Suisse).
L'Ingenia Ambition X tend à augmenter considérablement la productivité globale. Ceci grâce à des capacités d'imagerie de pointe, à l’aimant révolutionnaire BlueSeal et à des fonctionnalités innovantes qui permettent de réduire les temps d’arrêt, de faciliter l’exécution des procédures par un seul opérateur et d’accélérer les temps d'examen jusqu'à 50 % [1].
L’IRM offre des capacités exceptionnelles de diagnostic et de radiologie interventionnelle, mais elle impose également des exigences opérationnelles importantes à l'hôpital ou au centre d'imagerie en termes de construction et d’installation.
Arjen Radder
Global Business Leader pour l’IRM chez Philips
« BlueSeal est une technologie IRM révolutionnaire et nous sommes fiers d’être les premiers sur le marché. L'aimant entièrement scellé réduit considérablement la quantité d'hélium liquide nécessaire pour le refroidir à moins d'un demi pour cent de la norme actuelle [2]. Cela se traduit par des avantages opérationnels significatifs pour nos clients, notamment un encombrement d’installation réduit, plus rapide et plus flexible et un retour plus efficace aux activités normales en cas d'interruption de service. »
L’Ingénia Ambition X est le premier système IRM au monde à permettre des opérations pratiquement sans hélium [3] grâce à l'aimant entièrement scellé BlueSeal. Ainsi, aucun hélium ne peut s’échapper, que ce soit soudainement ou progressivement. Le système entièrement scellé ne nécessite pas de tube de Quench et pèse environ 900 kg de moins que son prédécesseur [2], ce qui réduit les coûts d’installation et de construction. « Nous sommes très fiers d'être le premier hôpital au monde à offrir à nos patients cette nouvelle technologie IRM de pointe », a déclaré le Dr Andreas Steinauer, radiologue en chef à l'hôpital Spital Uster, en Suisse. « Avec le nouveau Philips Ingenia Ambition X, nos patients disposent d’une prise en charge optimale : une technologie IRM de premier plan avec un encombrement réduit. Cette nouvelle plate-forme plus légère permettra à davantage de sites de fournir à leurs patients une technologie IRM avancée, ce qui contribuera à améliorer les soins aux patients ».
L’Ingénia Ambition X est le premier système IRM au monde à permettre des opérations pratiquement sans hélium [3] grâce à l'aimant entièrement scellé BlueSeal. Ainsi, aucun hélium ne peut s’échapper, que ce soit soudainement ou progressivement. Le système entièrement scellé ne nécessite pas de tube de Quench et pèse environ 900 kg de moins que son prédécesseur [2], ce qui réduit les coûts d’installation et de construction.
« Nous sommes très fiers d'être le premier hôpital au monde à offrir à nos patients cette nouvelle technologie IRM de pointe », a déclaré le Dr Andreas Steinauer, radiologue en chef à l'hôpital Spital Uster, en Suisse. « Avec le nouveau Philips Ingenia Ambition X, nos patients disposent d’une prise en charge optimale : une technologie IRM de premier plan avec un encombrement réduit. Cette nouvelle plate-forme plus légère permettra à davantage de sites de fournir à leurs patients une technologie IRM avancée, ce qui contribuera à améliorer les soins aux patients ».
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM Avec les services EasySwitch de Philips, le champ magnétique du BlueSeal peut être facilement inactivé si un objet reste coincé dans l’IRM. Une fois le problème résolu, un technicien peut lancer une accélération automatisée afin de faire remonter l'aimant en puissance, ce qui minimise les temps d’arrêt imprévus. Conçu pour être piloté par un seul opérateur Les procédures réalisées avec un système IRM conventionnel peuvent exiger deux personnes. L'Ingenia Ambition X automatise la planification, la numérisation et le traitement en combinant l’assistance à l’installation du patient et l'analyse SmartExam basée sur l’intelligence adaptive [5]. Il en résulte un gain de temps qui permet à un seul opérateur de gérer l’examen entier du patient. Conçu pour une utilisation simplifiée Philips VitalEye est une approche unique de détection de la physiologie du patient et ses mouvements respiratoires. La technologie et les algorithmes VitalEye extraient intelligemment les signes de respiration, ce qui permet de réaliser un examen de routine en moins d'une minute, même pour les opérateurs les moins expérimentés [6]. L’ensemble de ces innovations contribuent à normaliser et à accélérer le flux de travail, ce qui permet aux cliniciens de se concentrer sur le patient. Une attention particulière au confort du patient L’Ingenia Ambition X peut également être combiné à l’Ambient Experience et l’In-bore Experience deux solutions qui offrent aux patients une expérience audio-visuelle immersives. Elles permettent d’aider les patients à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobiles.
Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM
Avec les services EasySwitch de Philips, le champ magnétique du BlueSeal peut être facilement inactivé si un objet reste coincé dans l’IRM. Une fois le problème résolu, un technicien peut lancer une accélération automatisée afin de faire remonter l'aimant en puissance, ce qui minimise les temps d’arrêt imprévus.
Conçu pour être piloté par un seul opérateur
Les procédures réalisées avec un système IRM conventionnel peuvent exiger deux personnes. L'Ingenia Ambition X automatise la planification, la numérisation et le traitement en combinant l’assistance à l’installation du patient et l'analyse SmartExam basée sur l’intelligence adaptive [5]. Il en résulte un gain de temps qui permet à un seul opérateur de gérer l’examen entier du patient.
Conçu pour une utilisation simplifiée
Philips VitalEye est une approche unique de détection de la physiologie du patient et ses mouvements respiratoires. La technologie et les algorithmes VitalEye extraient intelligemment les signes de respiration, ce qui permet de réaliser un examen de routine en moins d'une minute, même pour les opérateurs les moins expérimentés [6]. L’ensemble de ces innovations contribuent à normaliser et à accélérer le flux de travail, ce qui permet aux cliniciens de se concentrer sur le patient.
Une attention particulière au confort du patient
L’Ingenia Ambition X peut également être combiné à l’Ambient Experience et l’In-bore Experience deux solutions qui offrent aux patients une expérience audio-visuelle immersives.
Elles permettent d’aider les patients à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobiles.
L’Ingenia Ambition X* fait partie de la nouvelle gamme d’IRM numérique, et complète les récents Ingenia Elition X* et Ingenia Prodiva CX*. Pour plus d'informations sur les innovations IRM Philips, assistez au symposium « Innovations de rupture en IRM en 2018 », le samedi 13 octobre de 12h30 à 13h30 (salle Maillot niveau 2). [2] Comparé à l'aimant Ingenia 1.5T ZBO [3] L'Ingenia Ambition 1.5T contient moins de 0,5% de l'hélium d'un système conventionnel et celui-ci est scellé de façon permanente à l'intérieur de l'appareil. [4] Sous réserve d'un accord de service [5] SmartExam n'est pas disponible pour les patients ayant des implants conditionnels MR [6] Sur la base de tests internes [7] Résultats sur un IRM Ingenia 1.5T à la clinique Kennedy de Nîmes *Mentions légales: Les IRM Ingenia Elition, Ambition et Prodiva sont des dispositifs médicaux fabriqués par Philips. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Septembre 2018. A propos de Philips : Philips est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays. Les informations sur Philips sont disponibles sur : https://www.philips.com/newscenter.
[1] Utilisation de la technologie Compressed SENSE et comparaison avec des examens Philips sans Compressed SENSE.
L’Ingenia Ambition X* fait partie de la nouvelle gamme d’IRM numérique, et complète les récents Ingenia Elition X* et Ingenia Prodiva CX*.
Pour plus d'informations sur les innovations IRM Philips, assistez au symposium « Innovations de rupture en IRM en 2018 », le samedi 13 octobre de 12h30 à 13h30 (salle Maillot niveau 2).
[2] Comparé à l'aimant Ingenia 1.5T ZBO
[3] L'Ingenia Ambition 1.5T contient moins de 0,5% de l'hélium d'un système conventionnel et celui-ci est scellé de façon permanente à l'intérieur de l'appareil.
[4] Sous réserve d'un accord de service
[5] SmartExam n'est pas disponible pour les patients ayant des implants conditionnels MR
[6] Sur la base de tests internes
[7] Résultats sur un IRM Ingenia 1.5T à la clinique Kennedy de Nîmes
*Mentions légales: Les IRM Ingenia Elition, Ambition et Prodiva sont des dispositifs médicaux fabriqués par Philips. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Septembre 2018.
A propos de Philips : Philips est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
Les informations sur Philips sont disponibles sur : https://www.philips.com/newscenter.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
www.philips.com/newscenter (en anglais)
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