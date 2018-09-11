Un éventail de fonctionnalités innovantes au service de l’efficience des soins et de l’expérience des patients.

Vers un fonctionnement ininterrompu de l’IRM Avec les services EasySwitch de Philips, le champ magnétique du BlueSeal peut être facilement inactivé si un objet reste coincé dans l’IRM. Une fois le problème résolu, un technicien peut lancer une accélération automatisée afin de faire remonter l'aimant en puissance, ce qui minimise les temps d’arrêt imprévus. Conçu pour être piloté par un seul opérateur Les procédures réalisées avec un système IRM conventionnel peuvent exiger deux personnes. L'Ingenia Ambition X automatise la planification, la numérisation et le traitement en combinant l’assistance à l’installation du patient et l'analyse SmartExam basée sur l’intelligence adaptive [5]. Il en résulte un gain de temps qui permet à un seul opérateur de gérer l’examen entier du patient. Conçu pour une utilisation simplifiée Philips VitalEye est une approche unique de détection de la physiologie du patient et ses mouvements respiratoires. La technologie et les algorithmes VitalEye extraient intelligemment les signes de respiration, ce qui permet de réaliser un examen de routine en moins d'une minute, même pour les opérateurs les moins expérimentés [6]. L’ensemble de ces innovations contribuent à normaliser et à accélérer le flux de travail, ce qui permet aux cliniciens de se concentrer sur le patient. Une attention particulière au confort du patient L’Ingenia Ambition X peut également être combiné à l’Ambient Experience et l’In-bore Experience deux solutions qui offrent aux patients une expérience audio-visuelle immersives. Elles permettent d’aider les patients à se détendre, à suivre les instructions et à rester immobiles.