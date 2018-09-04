Philips lance de nouvelles solutions d’échographie cardiaque incorporant l’Intelligence Anatomique.

Amsterdam, Pays-Bas - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), leader mondial des technologies de la santé, a présenté aujourd'hui le système d'échographie cardiovasculaire EPIQ CVx. Construit sur la puissante plate-forme à ultrasons EPIQ, EPIQ CVx est spécifiquement conçu pour augmenter la confiance dans le diagnostic et simplifier le flux de travail pour les cliniciens, en leur donnant plus de temps pour interagir avec leurs patients et réduire le besoin de répéter les analyses. La réponse initiale au nouveau système a été extrêmement positive: 95% d'un groupe de cliniciens à qui l'on a montré le nouvel EPIQ CVx ont trouvé qu'il offrait une qualité d'image améliorée: des images plus nettes et plus claires [1]. Philips présente également l'EPIQ CVxi, spécialement conçu pour être utilisé dans le laboratoire d'intervention. Les dispositifs EPIQ CVX et EPIQ CVxi sont conformes à la réglementation européenne en vigueur et portent à ce titre le marquage CE. Ils ont reçu une autorisation 510 (k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.
L'EPIQ CVx réunit une qualité d'image avancée, une quantification et une intelligence spécifiques pour le cardiologue.
Roberto Lang
MD, Professeur de Médecine, Directeur, laboratoire d'imagerie cardiaque non invasive à l'université de médecine de Chicago
"L'EPIQ CVx réunit une qualité d'image, une quantification et une intelligence avancées spécifiquement pour le cardiologue", a déclaré Roberto Lang, MD, professeur de médecine, directeur du laboratoire d'imagerie cardiaque non invasive de l'Université de Chicago Médicine. "J'ai été impressionné par la fonctionnalité TrueVue, qui élève l'imagerie 3D par ultrasons à un tout autre niveau et pourrait avoir un impact sur la capacité de l'échocardiographie dans différents scénarios cliniques, comme une meilleure compréhension de l'anatomie des valves mitrales." "Alors que les pressions sur les systèmes de santé à travers le monde continuent à augmenter, les cardiologues ont plus de patients à examiner en moins de temps. Grâce à la modélisation avancée des organes 3D, au découpage d'image et à la quantification éprouvée, l'intelligence anatomique aide à rendre les examens échographiques plus faciles à réaliser et plus reproductibles », a déclaré David Handler, directeur général des ultrasons cardiaques chez Philips. « Avec l’EPIQ CVx et sa conception centrée sur la cardiologie, les cliniciens peuvent effectuer des examens rapides avec des informations de diagnostic améliorées. L'EPIQ CVxi est notre solution intégrée de troisième génération de laboratoire de cathétérisme par ultrasons et angiographie pour un guidage en temps réel optimisé des flux d'images et une quantification avancée des procédures cardiaques structurelles."
"L'EPIQ CVx réunit une qualité d'image, une quantification et une intelligence avancées spécifiquement pour le cardiologue", a déclaré Roberto Lang, MD, professeur de médecine, directeur du laboratoire d'imagerie cardiaque non invasive de l'Université de Chicago Médicine. "J'ai été impressionné par la fonctionnalité TrueVue, qui élève l'imagerie 3D par ultrasons à un tout autre niveau et pourrait avoir un impact sur la capacité de l'échocardiographie dans différents scénarios cliniques, comme une meilleure compréhension de l'anatomie des valves mitrales."
"Alors que les pressions sur les systèmes de santé à travers le monde continuent à augmenter, les cardiologues ont plus de patients à examiner en moins de temps. Grâce à la modélisation avancée des organes 3D, au découpage d'image et à la quantification éprouvée, l'intelligence anatomique aide à rendre les examens échographiques plus faciles à réaliser et plus reproductibles », a déclaré David Handler, directeur général des ultrasons cardiaques chez Philips. « Avec l’EPIQ CVx et sa conception centrée sur la cardiologie, les cliniciens peuvent effectuer des examens rapides avec des informations de diagnostic améliorées. L'EPIQ CVxi est notre solution intégrée de troisième génération de laboratoire de cathétérisme par ultrasons et angiographie pour un guidage en temps réel optimisé des flux d'images et une quantification avancée des procédures cardiaques structurelles."
Lancé à l'ESC 2018, l'EPIQ CVx place les cardiologues à la pointe de l'innovation. Il inclut une puissance de traitement supérieure, une clarté et une netteté exceptionnelles de l'image, une efficacité améliorée des examens et une quantification plus robuste et reproductible, grâce à l'intelligence anatomique. L'EPIQ CVx inclut TrueVue, donnant aux cliniciens la possibilité de voir des rendus photo réalistes du cœur, ce qui améliore l'analyse de l'anatomie cardiaque en offrant une imagerie détaillée de la perception des tissus et de la profondeur via une nouvelle source de lumière virtuelle. Le système fournit aux cardiologues une qualité d'image élevée grâce au moniteur OLED de dernière génération, offrant un angle de vision plus dynamique et plus large pour la comparaison d'images côte à côte. En combinant le nouveau moniteur OLED avec TrueVue, les cliniciens peuvent avoir l'assurance de fournir des soins exceptionnels à tous les patients, y compris les patients pédiatriques, dont le petit cœur peut être difficile à représenter. Le système offre une variété de nouvelles fonctionnalités, dont Dynamic Heart Model. S'appuyant sur Philips HeartModelA.I. et utilisant une intelligence anatomique pour quantifier automatiquement la fonction du ventricule gauche afin de produire une analyse à plusieurs battements pour les patients adultes. Il a été démontré que le modèle de cœur dynamique réduit le temps nécessaire pour générer une fraction d'éjection 3D, une mesure importante pour déterminer à quel point le cœur pompe le sang, de 83% [2]. Il offre également un haut niveau de solidité et de reproductibilité, même pour les patients souffrant d'arythmie. Le système comprend également le nouveau transducteur S9-2 PureWave, qui simplifie les examens cardiaques pédiatriques en affichant des niveaux élevés de résolution de détails et de contraste grâce à la technologie single-crystal. Il fournit également des informations sur les tissus à de plus grandes profondeurs et améliore la capacité de visualisation des artères coronaires nécessaire en pédiatrie.
Lancé à l'ESC 2018, l'EPIQ CVx place les cardiologues à la pointe de l'innovation. Il inclut une puissance de traitement supérieure, une clarté et une netteté exceptionnelles de l'image, une efficacité améliorée des examens et une quantification plus robuste et reproductible, grâce à l'intelligence anatomique. L'EPIQ CVx inclut TrueVue, donnant aux cliniciens la possibilité de voir des rendus photo réalistes du cœur, ce qui améliore l'analyse de l'anatomie cardiaque en offrant une imagerie détaillée de la perception des tissus et de la profondeur via une nouvelle source de lumière virtuelle. Le système fournit aux cardiologues une qualité d'image élevée grâce au moniteur OLED de dernière génération, offrant un angle de vision plus dynamique et plus large pour la comparaison d'images côte à côte. En combinant le nouveau moniteur OLED avec TrueVue, les cliniciens peuvent avoir l'assurance de fournir des soins exceptionnels à tous les patients, y compris les patients pédiatriques, dont le petit cœur peut être difficile à représenter.
Le système offre une variété de nouvelles fonctionnalités, dont Dynamic Heart Model. S'appuyant sur Philips HeartModelA.I. et utilisant une intelligence anatomique pour quantifier automatiquement la fonction du ventricule gauche afin de produire une analyse à plusieurs battements pour les patients adultes. Il a été démontré que le modèle de cœur dynamique réduit le temps nécessaire pour générer une fraction d'éjection 3D, une mesure importante pour déterminer à quel point le cœur pompe le sang, de 83% [2]. Il offre également un haut niveau de solidité et de reproductibilité, même pour les patients souffrant d'arythmie. Le système comprend également le nouveau transducteur S9-2 PureWave, qui simplifie les examens cardiaques pédiatriques en affichant des niveaux élevés de résolution de détails et de contraste grâce à la technologie single-crystal. Il fournit également des informations sur les tissus à de plus grandes profondeurs et améliore la capacité de visualisation des artères coronaires nécessaire en pédiatrie.
L'EPIQ CVx comprend une interface utilisateur spécifique à la cardiologie qui simplifie l'expérience d'examen grâce à une interface à écran tactile configurable par l'utilisateur, permettant aux cliniciens de personnaliser leurs contrôles et d'améliorer le flux de travail pour leurs examens de cardiologie. Philips réaffirme également son attachement à la confidentialité et à la sécurité en fournissant des fonctionnalités et des protocoles de sécurité solides.
Conçu spécialement pour le laboratoire de cathétérisme, l'EPIQ CVxi avec EchoNavigator est la solution interventionnelle de troisième génération de Philips pour rationaliser la communication entre le cardiologue interventionnel et l'échocardiographe lors des examens interventionnels complexes, améliorer les soins aux patients et améliorer le flux de travail. En combinant des informations en temps réel sur les ultrasons et les rayons X, EchoNavigator aide les cardiologues interventionnels à superviser les procédures et à localiser les structures anatomiques clés. De plus, MultiVue offre plus de flexibilité lors de l'utilisation de la 3D pendant les procédures de diagnostic ou d'intervention, car le clinicien peut voir plusieurs vues flexibles à la fois.
Philips présentera l'EPIQ CVx et CVxi à la Société européenne de cardiologie 2018 sur le stand n ° H200, Hall A3, à la Messe de Munich, en Allemagne. Pour plus d'informations sur la présence de Philips à l'ESC 2018, rendez-vous sur www.philips.com/esc et suivez @PhilipsLiveFrom pour les mises à jour #ESCCongress. [2] Prado A, Narang A, Volpato V, Kumari N, Prater D, Addetia K, Patel AR, Mor-Avi V, Lang RM: Mesure dynamique automatisée des volumes de la cavité cardiaque gauche pour la quantification des paramètres d'éjection et de remplissage. JASE 31 (6): B111; 2018
[1] Résultats obtenus lors des démonstrations réalisées en décembre 2017 avec les systèmes EPIQ CVx et iE33. La recherche a été conçue et supervisée par Use-Lab GmbH, une société de conseil en ingénierie et interface utilisateur indépendante et objective. Les tests ont impliqué 42 cliniciens de 17 pays. Les différents types de segments de clients cardiaques représentés étaient les diagnostics adultes et interventionnels, les diagnostics adultes et les diagnostics pédiatriques et interventionnels.
Le système Philips EPIQ est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Septembre 2018
Philips présentera l'EPIQ CVx et CVxi à la Société européenne de cardiologie 2018 sur le stand n ° H200, Hall A3, à la Messe de Munich, en Allemagne. Pour plus d'informations sur la présence de Philips à l'ESC 2018, rendez-vous sur www.philips.com/esc et suivez @PhilipsLiveFrom pour les mises à jour #ESCCongress.
[2] Prado A, Narang A, Volpato V, Kumari N, Prater D, Addetia K, Patel AR, Mor-Avi V, Lang RM: Mesure dynamique automatisée des volumes de la cavité cardiaque gauche pour la quantification des paramètres d'éjection et de remplissage. JASE 31 (6): B111; 2018
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays. www.philips.com/newscenter (en anglais)
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 74 000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays.
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Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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Stephane Husson Ultrasons Business Line Manager
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