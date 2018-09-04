Philips lance de nouvelles solutions d’échographie cardiaque incorporant l’Intelligence Anatomique.

Conçu pour la cardiologie

Lancé à l'ESC 2018, l'EPIQ CVx place les cardiologues à la pointe de l'innovation. Il inclut une puissance de traitement supérieure, une clarté et une netteté exceptionnelles de l'image, une efficacité améliorée des examens et une quantification plus robuste et reproductible, grâce à l'intelligence anatomique. L'EPIQ CVx inclut TrueVue, donnant aux cliniciens la possibilité de voir des rendus photo réalistes du cœur, ce qui améliore l'analyse de l'anatomie cardiaque en offrant une imagerie détaillée de la perception des tissus et de la profondeur via une nouvelle source de lumière virtuelle. Le système fournit aux cardiologues une qualité d'image élevée grâce au moniteur OLED de dernière génération, offrant un angle de vision plus dynamique et plus large pour la comparaison d'images côte à côte. En combinant le nouveau moniteur OLED avec TrueVue, les cliniciens peuvent avoir l'assurance de fournir des soins exceptionnels à tous les patients, y compris les patients pédiatriques, dont le petit cœur peut être difficile à représenter. Le système offre une variété de nouvelles fonctionnalités, dont Dynamic Heart Model. S'appuyant sur Philips HeartModelA.I. et utilisant une intelligence anatomique pour quantifier automatiquement la fonction du ventricule gauche afin de produire une analyse à plusieurs battements pour les patients adultes. Il a été démontré que le modèle de cœur dynamique réduit le temps nécessaire pour générer une fraction d'éjection 3D, une mesure importante pour déterminer à quel point le cœur pompe le sang, de 83% [2]. Il offre également un haut niveau de solidité et de reproductibilité, même pour les patients souffrant d'arythmie. Le système comprend également le nouveau transducteur S9-2 PureWave, qui simplifie les examens cardiaques pédiatriques en affichant des niveaux élevés de résolution de détails et de contraste grâce à la technologie single-crystal. Il fournit également des informations sur les tissus à de plus grandes profondeurs et améliore la capacité de visualisation des artères coronaires nécessaire en pédiatrie.