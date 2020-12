Intuitive, intégrée et performante – première mondiale d’Azurion, la plateforme de nouvelle génération de Philips pour la chirurgie peu invasive assistée par imagerie  

L'Azurion est la première plateforme de l'industrie qui combine l'exploitation de systèmes liés, tels que Smart CT et IntraSight, avec le contrôle du C-arm depuis la table de traitement. Cela permet aux médecins de contrôler tous ces systèmes à partir d'un seul écran tactile pendant les procédures. Ils n'ont plus besoin de quitter la salle stérile pour se rendre dans une salle de contrôle adjacente. Ainsi, les médecins peuvent prendre des décisions plus rapides et mieux informées. De cette façon, le système d'intervention peut les aider à traiter plus de patients et plus efficacement.

"En tant qu'entreprise innovante et leader mondial de la chirurgie d'imagerie peu invasive, notre objectif est de repousser les limites et d'établir continuellement de nouvelles normes industrielles en fournissant aux médecins une excellente expérience, leur permettant de fournir des soins de qualité supérieure à chaque patient," explique Ernst Wodrada, Head of Image Guided Therapy chez Philips. « La plate-forme Azurion de nouvelle génération améliore la performance des procédures cardiovasculaires de routine et soutient le développement de nouvelles techniques peu invasives pour traiter des maladies complexes comme les AVC, les cancers du poumon et les troubles rachidiens. »

« La plate-forme intégrée nous permet d'effectuer des interventions complexes à tout moment en recourant à un large éventail de fonctions telles que le co-enregistrement IVUS et iFR », déclare le Dr. med. Alexander Becker, chef du laboratoire de cathétérisme cardiaque à l'hôpital Robert Bosch de Stuttgart, en Allemagne, l'un des premiers établissements à utiliser la nouvelle plate-forme. « L'utilisation du panneau de commande par le praticien est intuitive et combine différentes sources d'information pour faciliter et accélérer l'évaluation du patient. »

De plus, la nouvelle plate-forme Azurion inclut également des fonctions avancées de cybersécurité, de nouvelles fonctions d'affichage haute définition des images, et des services à distance avancés et proactifs. Grâce à la Technology Maximizer, les hôpitaux sont toujours équipés des dernières mises à jour et des derniers outils. La plate-forme est disponible en trois versions : outre les variantes Azurion 3 et 7, Philips propose désormais Azurion 5 pour permettre des solutions encore plus personnalisées adaptées aux besoins spécifiques des clients. Pour plus d'informations, voir https://www.philips.fr/healthcare/resources/landing/igt-smartct-acquisition3d-avec-azurion-2-1