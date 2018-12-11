L’hôpital Presbytérien de New-York choisit la suite complète de solutions d’informatique médicale de Philips

Amsterdam, Pays-Bas, et New-York, État de New-York aux États-Unis – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), un leader mondial dans les technologies de santé, annonce que l’hôpital Presbytérien de New-York a choisi de mettre en place la solution Philips IntelliSpace Enterprise Edition au sein de ses hôpitaux et installations. Dans le cadre d'un accord de 10 ans, IntelliSpace Enterprise Edition permettra à l’établissement de santé de disposer de la suite complète de solutions informatiques de Philips dans le domaine de la radiologie, de la cardiologie et de l’analytique, et ainsi d’améliorer son efficacité et les soins.



L’hôpital Presbytérien de New-York est l’un des établissements de santé les plus complets du pays. En tant que leader dans le domaine des soins cliniques centrés sur les patients, et de la recherche médicales, l’hôpital Presbytérien de New-York s’engage à utiliser la technologie pour faire avancer les soins. Avec la mise en place de Philips IntelliSpace Enterprise Edition, l’établissement de santé s’équipe d’une solution d’informatique médicale opérationnelle globale et évolutive. Ce service offre une suite complète d’applications informatiques médicales destinées à améliorer l’efficacité et la qualité des soins. Par exemple, les solutions Philips amélioreront la façon dont l’hôpital Presbytérien de New-York stocke ses données et permettront aux professionnels de santé d’accéder rapidement aux images, ce quel que soit le campus sur lequel ils se trouvent ou leur discipline. « L’hôpital Presbytérien de New-York est ravi de faire équipe avec Philips dans le cadre de son engagement à adopter des technologies de pointe permettant de fournir les meilleurs soins possibles aux patients », a déclaré Daniel Barchi, Vice-président senior Groupe et Directeur des systèmes d'information de l’hôpital Presbytérien de New-York. « En tant que leader national en matière d'utilisation de l’intelligence artificielle et de la télémédecine, l’hôpital Presbytérien de New-York s’engage à exploiter la technologie pour donner la priorité aux patients ». Cette mise en place vient s’ajouter à une solution informatique de surveillance des patients et de cardiologie de Philips, déjà installée dans certains services de l’hôpital Presbytérien de New-York. Philips IntelliSpace Enterprise Edition combine les portefeuilles IntelliSpace Radiology et IntelliSpace Cardiology de Philips, ainsi que PerformanceBridge, dans une solution globale apportant une amélioration continue et permettant aux établissements de santé de se développer et de se transformer. Avec IntelliSpace Enterprise Edition, les cliniciens et radiologues de l’hôpital Presbytérien de New-York auront accès aux outils suivants qui leur permettront d’améliorer les soins des patients et la satisfaction du personnel, de réduire les coûts et de développer l’accès à des soins de haute qualité :