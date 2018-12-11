L’hôpital Presbytérien de New-York choisit la suite complète de solutions d’informatique médicale de Philips

Amsterdam, Pays-Bas, et New-York, État de New-York aux États-Unis – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), un leader mondial dans les technologies de santé, annonce que l’hôpital Presbytérien de New-York a choisi de mettre en place la solution Philips IntelliSpace Enterprise Edition au sein de ses hôpitaux et installations. Dans le cadre d'un accord de 10 ans, IntelliSpace Enterprise Edition permettra à l’établissement de santé de disposer de la suite complète de solutions informatiques de Philips dans le domaine de la radiologie, de la cardiologie et de l’analytique, et ainsi d’améliorer son efficacité et les soins. « L’hôpital Presbytérien de New-York est ravi de faire équipe avec Philips dans le cadre de son engagement à adopter des technologies de pointe permettant de fournir les meilleurs soins possibles aux patients », a déclaré Daniel Barchi, Vice-président senior Groupe et Directeur des systèmes d'information de l’hôpital Presbytérien de New-York. « En tant que leader national en matière d'utilisation de l’intelligence artificielle et de la télémédecine, l’hôpital Presbytérien de New-York s’engage à exploiter la technologie pour donner la priorité aux patients ». Cette mise en place vient s’ajouter à une solution informatique de surveillance des patients et de cardiologie de Philips, déjà installée dans certains services de l’hôpital Presbytérien de New-York. Philips IntelliSpace Enterprise Edition combine les portefeuilles IntelliSpace Radiology et IntelliSpace Cardiology de Philips, ainsi que PerformanceBridge, dans une solution globale apportant une amélioration continue et permettant aux établissements de santé de se développer et de se transformer. Avec IntelliSpace Enterprise Edition, les cliniciens et radiologues de l’hôpital Presbytérien de New-York auront accès aux outils suivants qui leur permettront d’améliorer les soins des patients et la satisfaction du personnel, de réduire les coûts et de développer l’accès à des soins de haute qualité :
L’hôpital Presbytérien de New-York est l’un des établissements de santé les plus complets du pays. En tant que leader dans le domaine des soins cliniques centrés sur les patients, et de la recherche médicales, l’hôpital Presbytérien de New-York s’engage à utiliser la technologie pour faire avancer les soins. Avec la mise en place de Philips IntelliSpace Enterprise Edition, l’établissement de santé s’équipe d’une solution d’informatique médicale opérationnelle globale et évolutive. Ce service offre une suite complète d’applications informatiques médicales destinées à améliorer l’efficacité et la qualité des soins. Par exemple, les solutions Philips amélioreront la façon dont l’hôpital Presbytérien de New-York stocke ses données et permettront aux professionnels de santé d’accéder rapidement aux images, ce quel que soit le campus sur lequel ils se trouvent ou leur discipline.
Amsterdam, Pays-Bas, et New-York, État de New-York aux États-Unis – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), un leader mondial dans les technologies de santé, annonce que l’hôpital Presbytérien de New-York a choisi de mettre en place la solution Philips IntelliSpace Enterprise Edition au sein de ses hôpitaux et installations. Dans le cadre d'un accord de 10 ans, IntelliSpace Enterprise Edition permettra à l’établissement de santé de disposer de la suite complète de solutions informatiques de Philips dans le domaine de la radiologie, de la cardiologie et de l’analytique, et ainsi d’améliorer son efficacité et les soins.
« L’hôpital Presbytérien de New-York est ravi de faire équipe avec Philips dans le cadre de son engagement à adopter des technologies de pointe permettant de fournir les meilleurs soins possibles aux patients », a déclaré Daniel Barchi, Vice-président senior Groupe et Directeur des systèmes d'information de l’hôpital Presbytérien de New-York. « En tant que leader national en matière d'utilisation de l’intelligence artificielle et de la télémédecine, l’hôpital Presbytérien de New-York s’engage à exploiter la technologie pour donner la priorité aux patients ».
Cette mise en place vient s’ajouter à une solution informatique de surveillance des patients et de cardiologie de Philips, déjà installée dans certains services de l’hôpital Presbytérien de New-York. Philips IntelliSpace Enterprise Edition combine les portefeuilles IntelliSpace Radiology et IntelliSpace Cardiology de Philips, ainsi que PerformanceBridge, dans une solution globale apportant une amélioration continue et permettant aux établissements de santé de se développer et de se transformer. Avec IntelliSpace Enterprise Edition, les cliniciens et radiologues de l’hôpital Presbytérien de New-York auront accès aux outils suivants qui leur permettront d’améliorer les soins des patients et la satisfaction du personnel, de réduire les coûts et de développer l’accès à des soins de haute qualité :
« Les systèmes de santé sont confrontés à une abondance de données émanant de systèmes multiples, ce qui rend difficile le traitement des informations pertinentes nécessaires à la prise de décisions utiles pour les patients », a déclaré Carla Kriwet, PDG, Connected Care et Health Informatics chez Philips. « Les solutions intégrées de Philips et leur interopérabilité aident à améliorer l’efficacité et la collaboration au sein des écosystèmes d’informatique médicale. Nous sommes très fiers de collaborer avec une institution majeure telle que l’hôpital Presbytérien de New-York. Ensemble, nous pouvons l’aider à atteindre ses objectifs cliniques et à mieux servir la communauté référente, et à améliorer l’efficacité et la productivité de ses services ». Illumeo est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland LGA Products (0197). Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Le système IntelliSpace PACS Anywhere est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Le système Philips IntelliSpace PACS 4.4 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV NORD 0044. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2019
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« Les systèmes de santé sont confrontés à une abondance de données émanant de systèmes multiples, ce qui rend difficile le traitement des informations pertinentes nécessaires à la prise de décisions utiles pour les patients », a déclaré Carla Kriwet, PDG, Connected Care et Health Informatics chez Philips. « Les solutions intégrées de Philips et leur interopérabilité aident à améliorer l’efficacité et la collaboration au sein des écosystèmes d’informatique médicale. Nous sommes très fiers de collaborer avec une institution majeure telle que l’hôpital Presbytérien de New-York. Ensemble, nous pouvons l’aider à atteindre ses objectifs cliniques et à mieux servir la communauté référente, et à améliorer l’efficacité et la productivité de ses services ».
Illumeo est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage.
IntelliSpace Cardiovascular est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Il est destiné à la visualisation, l’analyse et diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage.
Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland LGA Products (0197). Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Le système IntelliSpace PACS Anywhere est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Le système Philips IntelliSpace PACS 4.4 est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV NORD 0044. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2019
Les IRM Ingenia Ambition X, Ingenia 3.0T, Ingenia MR-RT sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Le scanner iQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Le système de radiologie numérique Philips DigitalDiagnost C90 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système Digital Diagnost C90 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Le système Philips ELEVA et les logiciels qu’il intègre est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité à été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD 0123. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Les systèmes Philips EPIQ et Affiniti sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2019 Le système Philips Pinnacle3 Radiation Therapy System est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI Product Services 0086. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie externe. Les actes de radiothérapie sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Les IRM Ingenia Ambition X, Ingenia 3.0T, Ingenia MR-RT sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié DEKRA Certification BV 0344. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation.
Le scanner iQon Spectral CT est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland 0197. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Le système de radiologie numérique Philips DigitalDiagnost C90 est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TÜV SÜD 0123. Il est destiné au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec le système Digital Diagnost C90 sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation.
Le système Philips ELEVA et les logiciels qu’il intègre est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité à été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD 0123. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Les systèmes Philips EPIQ et Affiniti sont des dispositifs médicaux de classe IIa, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié BSI 0086. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie ultrasonore. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Janvier 2019
Le système Philips Pinnacle3 Radiation Therapy System est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme notifié BSI Product Services 0086. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie externe. Les actes de radiothérapie sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays. Les informations sur Philips sont disponibles sur : www.philips.com/newscenter (en anglais)
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) est une entreprise technologique leader dans le domaine de la santé dont la mission principale est d’améliorer la santé des personnes au travers de solutions et services autour du Continuum de Santé : Mode de vie sain, Prévention, Diagnostic, Traitement et Soins à domicile. Philips utilise des technologies de pointe et s’appuie sur les retours cliniques et les consommateurs pour concevoir des solutions intégrées. Basé aux Pays-Bas, l'entreprise est leader dans l'imagerie diagnostique, la thérapie guidée par imagerie, le monitorage patient et l'informatique clinique, ainsi que dans le bien-être, la santé personnelle et les soins à domicile. Philips a réalisé, avec son portefeuille de solutions Santé et Bien-être, un chiffre d’affaires de 17.8 milliards d'Euros en 2017, emploie 77 000 salariés et propose ses produits et services dans plus de 100 pays.
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.com/newscenter (en anglais)
Anne-Lise Soleil Directrice Relations Publiques et Communication Tel: +33 (0)7 89 42 68 65
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